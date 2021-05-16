Oppo A74“超级省电”快速充电 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM A74采用高通骁龙662处理器。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 中国科技品牌Oppo最近在本地推出入门级手机A74。A74搭载6.43英寸AMOLED屏，画质达到FHD+级，分辨率是2400 x 1080。它采用高通骁龙662处理器，有6GB内存和128GB存储量。它支持屏幕下指纹识别，厚度7.95毫米，重量175克。相机方面，A74采用后置三摄系统，包括48MP主镜头，2MP景深镜头，2MP微距镜头，屏幕左上方也有一个16MP的打孔自拍镜头。A74的电池容量很大，搭载了5000mAh电池，支持33W快充技术，能让用户在30分钟内充54%电量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国科技品牌 Oppo OppoA74 二合一 轻薄笔电争夺战 戴尔XPS 13 vs 华为MateBook X Pro DJI无人机FPV 实现人机合一体验