Oppo A74“超级省电”快速充电

中国科技品牌Oppo最近在本地推出入门级手机A74。A74搭载6.43英寸AMOLED屏，画质达到FHD+级，分辨率是2400 x 1080。它采用高通骁龙662处理器，有6GB内存和128GB存储量。它支持屏幕下指纹识别，厚度7.95毫米，重量175克。

相机方面，A74采用后置三摄系统，包括48MP主镜头，2MP景深镜头，2MP微距镜头，屏幕左上方也有一个16MP的打孔自拍镜头。A74的电池容量很大，搭载了5000mAh电池，支持33W快充技术，能让用户在30分钟内充54%电量。