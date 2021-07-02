【生活情报站】令人惊艳的实力派偶像 ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED

秉持“颜值”与“实用”精神并存的ASUS华硕Zenbook系列，再一次以惊艳众人的姿态，重磅登场。

本集《生活情报站》系列视频，我们访问了两位来自牛油坊（Butterworks）的视频内容创作者钟育伦（创意指导）和卓诗涵（编导），分享筹备与拍摄视频过程的甘苦谈，以及新笔电如何改变他们的内容制作体验。

谈到目前笔电市场上的颜值担当，ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED 必然是排名前段班的资优生。不仅拥有偶像般的靓丽外型，功能性也有着飞跃的升级。

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED 双屏幕设计给人一种全新的视觉体验。（图 / 华硕提供）

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED的规格配置：

15.6寸4K 显示屏

Pantone色彩认证

Intel Core i9处理器

NVIDIA GeForce RTX 3070 独立显示卡

ScreenPad™ Plus第二屏幕

连接阜：2个Thunderbolt 3 USB-C、1个USB Type-A、HDMI

售价 $4998

不仅时髦，软件功能也十分强劲。（图 / 华硕提供）

第二屏幕 亮点十足

夺人眼球的ScreenPad™ Plus为超高清触控屏，使用者可以在两个屏幕下享受无缝的视觉飨宴。

经过研发团队的改进与实验，当掀开笔电时，ScreenPad™ Plus会自动倾斜9.5度，面板亮度也比上一代机型提高400nits，减少炫光与反光，提供更好的观看体验，而这样的设计其实也有助于笔电散热。

华硕在ScreenPad™ Plus上搭载了许多实用工具，其中全新搭载的ASUS Control Panel应用程序是一大亮点。对于经常使用Adobe Photoshop、Lightroom Classic、Premiere Pro以及After Effects的创意工作者来说，提供了崭新的使用体验。

通过ScreenPad™ Plus内置设定的旋转、按钮、滚轮等操作工具，依据自己的使用习惯，客制化设定。不论你是摄影师、剪辑师、程式设计师、3D动画师、游戏直播主等等，ASUS Control Panel应用程序能让大幅提升工作效率。

欲知更多详细的创作指南，可前往ASUS Creators Academy查询。

掀开笔电时，ScreenPad™ Plus会自动倾斜9.5度，带来更好的视觉飨宴，也有助于笔电散热。（图 / 华硕提供）