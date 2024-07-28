联想Yoga Slim 7x笔电：可靠坚固又美观

近年，随着人工智能技术的飞速发展，各大科技厂商纷纷推出搭载AI功能的笔记本电脑。联想（Lenovo）最近发布的Yoga Slim 7x轻薄笔电，搭载高通骁龙X Elite处理器，具备微软Copilot+ AI助理功能。

设计：8/10

Yoga Slim 7x外观延续Yoga的简约设计，采用金属机身，重1.28公斤，厚度只有约13毫米，便于携带。评测的笔电为新的深蓝金属色“宇宙蓝”，非常漂亮，看起来也很专业。联想称Yoga Slim 7x达到美军MIL-STD-810H耐用标准，记者觉得笔电手感很好，摸起来坚固耐用。

笔电外观设计简约，深蓝金属色非常漂亮。（联想提供）

显示屏顶部稍微突出，相当特别，里头安装了视讯摄像头和红外摄像头。由于顶部突起，用户打开笔电时更方便。笔电机底使用50%回收铝金属制造，十分环保。但笔电虽有“Yoga”之名，却没有360度铰链，屏幕甚至无法平放，并不是一款典型的联想二合一变形笔电。

影音：9/10

配备14.5英寸的3K（分辨率2944 x 1840）OLED显示屏，具有16:10长宽比、90Hz刷新率和触屏功能。支持杜比视界，100% sRGB及DCI-P3色域，观影效果十分出色，色彩鲜艳明亮，黑色部分深邃。屏幕峰值亮度高达1000尼特，即使在阳光下也能看清显示内容，不过由于是镜面屏，稍带反光。

音响方面，笔电共有四个扬声器——两个在键盘左右两侧，两个在底部左右两侧。支援杜比全景声，虽然低音不够饱满，但音效很清晰响亮，以商务笔电来说相当不错。

键盘：8/10



按键有1.5毫米键程，回弹力和反馈都很出色，打字很舒服。触控板面积很大，操作顺滑，反应灵敏。增添了CoPilot专属键，用户按下就可以开启CoPilot界面，进行系统操控或资料查询。

最引人瞩目的是AI功能“回顾”（Recall），笔电每隔几秒会截屏用户的活动窗口。这些截图由笔电的神经处理器（NPU）和AI模型进行分析并提取数据，让用户能很快地找回在笔电上看到或做过的任何内容。不过由于引起隐私安全忧虑，微软宣布将延迟推出这项功能。

笔电按键有1.5毫米键程，回弹力和反馈都很出色。（联想提供）

配置：8/10



搭载高通骁龙X1E-78-100处理器，有最高32GB内存和1TB存储量，日常使用表现出色，运行Edge、Chrome和Firefox等网页浏览器，以及微软Office和Slack等办公应用程序时十分流畅。内置的散热风扇在使用时很安静。

笔电左侧有两个USB-C 4.0接口，右侧有一个USB-C 4.0接口、镜头开关按键和电源键。随机附送一个四合一扩展器，有USB-A、3.5毫米耳机、HDMI和VGA接口。配备70Wh电池，在一般使用情况下，如果每日使用8小时，可连续使用两天。具备快充技术，充电15分钟能提供3小时的使用时间。

总结：8/10



联想Yoga Slim 7x是一款非常适合日常使用的笔记本电脑，能顺畅运行常见的应用程序。高通骁龙X Elite处理器效能卓越，搭配70Wh大电池，即便采用高分辨率OLED显示屏，这台笔电的电池续航表现依然很出色。

▲售价：$1829起