Oppo在本地推出Find X10系列手机，分别是Find X10 Pro Max、Find X10和Find X10E。旗舰机型Find X10 Pro Max配备三个200MP摄像头（主摄、超广角和长焦），由Oppo与哈苏（Hasselblad）联合开发。此外，手机也配备第二代丹霞色彩还原镜头。

Find X10 Pro Max采用6.78英寸AMOLED屏，支持最高144Hz刷新率。性能方面，手机搭载联发科（MediaTek）全新的2纳米Dimensity 9600 Pro处理器，提供256GB至1TB的存储容量。

续航时间方面，Find X10 Pro Max配备8000mAh电池，支持最高80W有线快充及50W无线充电。这款手机有月光白、浅钛色和暖橙三种配色选择。除了Find X10E没在新加坡售卖，其他机型已开始接受预购（至10月28日结束），并将于星期四（29日）正式发售。

▲售价：

Find X10：$1499起（预购价$1349起）

Find X10 Pro Max（512GB）：$2199（预购价$1849）