相隔两年，Sonos最近推出新的Ace Ultra头戴式耳机。新耳机在续航表现和硬件配置上有所升级，并加强与Sonos旗下音响产品的联动，是否令你心动？

设计：9/10

Ace Ultra的外观跟上一代的Ace大致相同，依然采用简约典雅的设计风格。哑光机身质感出众，除了黑、白双色，也增加灰蓝色与沙色。耳机配备不锈钢伸缩杆，重量为322克，比Ace重10克，也比索尼旗舰的WH-1000XM6耳机（254克）更重。

Sonos Ace Ultra增添了沙色，哑光机身质感出众。（厂商提供）

Ace Ultra虽不算轻巧，但佩戴舒适。柔软的耳垫搭配带衬垫的可调节头梁，能减轻耳部和头部的压迫感，即使长时间佩戴也不会感到不适。

操作：9/10

Ace Ultra跟上一代一样，使用实体按键来操作，操作精准，按键反馈出色。左耳机有一个电源按键，能用来做蓝牙配对。右耳机有一个金属“内容键”，上下滑动可以调节音量；单次或多次按下可播放或暂停音乐、前后切换音乐、接听或挂断电话；长按能跟Sonos音箱切换。位于右耳机下方还有一个按键，允许用户在降噪和通透模式之间切换。

Sonos配备独特的“音频切换”功能，用户能从运行Sonos 27操作系统的音箱产品，把音频切换至Ace Ultra耳机播放。一些支持这项功能的Sonos音箱包括Arc Ultra、Ray、Beam（第二代）及Beam Ultra条形音箱等。用户只须长按Ace Ultra上的内容键约5秒，就能将音频从音箱切换至耳机；若要切换回音箱，只须再次长按内容键，音箱便会恢复播放，无需繁琐设置。

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音质：9/10

Ace Ultra的外观虽然与第一代的Ace相似，但内部搭载了全新的40毫米动圈单元。新单元采用双环磁铁马达结构，能大幅降低失真，带来更清晰、细节更丰富的音质。

新耳机的音质清晰细腻，声场宽广，人声与乐器层次分明，各种声音都能清晰呈现。低音表现尤其出色，饱满有层次，带来更具震撼力的听觉享受，同时又不会过分突出而掩盖中高音。例如，聆听王菲的《矜持》，人声清澈细腻，细微的气息与转音都清晰可辨，配合宽广的声场，营造出空灵而富有感染力的听觉体验。

新耳机有10个用于降噪和通话的麦克风，比上一代多出两个。降噪表现很出色，能有效隔绝外部噪音，让人专注于音乐或通话。

电池：9/10

Ace Ultra在开启主动降噪的情况下，音乐播放时间最长可达35小时，比Ace多出5小时，续航表现也优于苹果、Bose和索尼的同级耳机。耳机支持快速充电，充电3分钟能使用约3小时。

值得一提的是，耳机电池可由用户自行更换，即使电池老化，也不必因此弃用整副耳机。

总结：9/10

Sonos Ace Ultra的售价与Ace相同，然而新耳机在音质、降噪表现及生态系统整合方面都有显著提升。对于首次购买Sonos产品的消费者，又或是已拥有Sonos扬声器的用户，Ace Ultra值得推荐。

▲售价：$699