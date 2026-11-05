中国手机品牌Vivo刚在本地推出X500系列手机，包括基本款的X500和顶级的X500 Pro Max。后者主打超强摄影功能，蔡司（Zeiss）三摄组合包括50MP主摄、50MP超广角镜头、200MP长焦镜头。

此外，用户还可选购长焦增距套装，进一步提升手机的远摄能力。套装包括专用手机壳、相机手柄及两款增距镜，可分别实现200毫米和400毫米光学变焦。X500 Pro Max搭载联发科Dimensity 9600 Pro处理器，是联发科首款2纳米芯片。手机采用6.85英寸2K显示屏（支持杜比视界和Ultra XDR），其7800mAh电池支持90W有线快充和40W无线充电。

另一方面，X500搭载3纳米的联发科Dimensity 9600M处理器，搭配6.59英寸屏幕和7500mAh电池。摄影系统包括50MP主摄、50MP超广角镜头及64MP长焦镜头。上述两款手机在新加坡均只提供一种配置——12GB内存搭配512GB储存空间。新机上市有特别促销，活动将在11月30日结束。

▲售价：

Vivo X500：$1799（原价$1999）

Vivo X500 Pro Max：$2299（原价$2499）

Vivo X500 Pro Max摄影套装：$3099（原价$3299）