华为近期推出新一代智能手表Watch GT 7，不仅延续系列一贯的长续航优势，也进一步强化运动追踪功能。新手表在实际使用中的表现如何？是否值得入手？

设计：9/10

Watch GT 7有41毫米和46毫米两种尺寸，测试表为后者，有蓝、黄和黑三种配色。手表的外观跟上一代大致相同，依然采用经典圆形表盘，搭配金属表壳。机身重量约51克（不含表带），既有运动手表的硬朗风格，也不失时尚感。

Watch GT 7采用经典圆形表盘，搭配金属表壳，有运动手表的硬朗感。（厂商提供）

手表使用1.47英寸AMOLED触屏，峰值亮度达3000尼特，即使在阳光直射的户外环境下，屏幕内容依然清晰易读。此外，Watch GT 7具备5 ATM防水及IP69防护等级，足以应付游泳及普通水上活动。

操作：8/10

Watch GT 7的操作方式与其他华为智能手表大致相同。右侧上方设有金属旋转表冠，按一下可进入系统菜单或返回表盘，连续按两下能快速切换至上一个使用的功能，长按则可开关机。转动表冠即可快速浏览菜单选项，配合清晰的震动反馈，操作起来流畅又精准。右下方设有快捷按键，轻按即可进入运动模式，方便用户快速启动各项运动功能。

手表支持安卓及苹果设备，不过其应用生态系统不如谷歌Wear OS丰富，第三方应用的选择相对有限。

功能：9/10

Watch GT系列首次加入室内滑雪和单板滑雪追踪功能，可追踪运动距离、速度、下降高度等。喜欢出国滑雪的用户，也可通过华为运动健康应用下载全球超过3000个滑雪场的地图，方便在户外使用。

骑行方面也加入多项新功能。其中，“爬坡规划”（Climb Planning）会预先显示接下来路线上的爬坡路段，让骑行者可以提前掌握路线变化。此外，“爬坡播报”可实时显示坡度及剩余距离等。

Watch GT 7支持超过110种运动模式，跑步追踪功能很完善，能监测左右脚触地时间平衡、垂直振幅及跑步功率等指标。用户也可通过华为运动健康应用预先下载离线地图，直接在手表上查看跑步路线。

记者在健身房测试时，发现Watch GT 7测得的心率与跑步机显示的数据几乎一致。此外，在泳池游泳时，手表也能准确记录游泳圈数，整体运动追踪表现令人满意。

电池：9/10

续航表现一直是华为智能手表的强项。Watch GT 7在轻度使用情况下，最长可续航21天；一般使用情况下可达12天；若开启全天候显示（AOD）功能，则可连续使用约7天。

总结：8/10

华为Watch GT 7没有大幅度的硬件升级，在屏幕、机身尺寸、电池容量及日常续航时间方面跟上一代几乎相同。Watch GT 7的主要卖点是新的滑雪运动追踪以及骑行功能。如果你已经拥有Watch GT 6，升级的必要性不高，但如果你重视上述两项运动，Watch GT 7或许适合你。

▲售价：$348