很多本地车主都知道，想要自行出售汽车并非易事。以旧车换新车或直接卖给车商，车主们可能面对偏低的估价；若选择自行定价出售，又可能耗费不少时间，迟迟找不到买家。

新创公司Carminer最近推出手机应用，希望借助大数据与人工智能（AI）技术，为车主提供更透明、客观的汽车估值，减少卖车时的不确定性。

二手市场缺乏透明度

被问及开发这款应用的初衷，Carminer创办人朱国毅（35岁）说，这源自他自己买卖汽车时的亲身经历。“二手车交易市场缺乏信任与透明度。当你走进二手车行时，心里往往会有一点戒备，担心被占便宜或受骗。此外，交易过程中还可能出现各种隐藏费用。例如当我准备换车时，通常会额外准备几千元来支付各种费用。”

朱国毅花了约一年时间开发AI模型与应用程序，并于今年9月正式在线上推出。他说：“当一般车主想了解自己的车值多少钱，通常会先上网搜索相同车型，参考不同网站上的价格，再凭个人判断估算车子的价值。Carminer的AI模型以类似的方式运作，但搜集资料的范围更广。它会浏览多个网站，搜索相同或相近车型的信息，再将不同来源的数据汇集、比较和分析，得出汽车的估值。”

估值准确度达九成

朱国毅指出，相比一般车主，AI能够更有效率地搜集和整理大量市场数据，也不会受到个人主观判断影响。此外，应用也融入了朱国毅的一些市场研究与机器学习功能，能更精准地判断二手车的市场价值。他称Carminer的估值准确度高达九成。

朱国毅本身也经营一家二手车行。他透露，自己当初创办车行正是希望亲自了解二手车交易市场的实际运作，为日后开发应用累积经验。“创业前，我曾经在一家在线汽车买卖平台担任首席技术官。我当时就察觉其中存在可以改善的空间，但并不清楚问题究竟出在哪里。几年后，我决定亲自经营车行，从第一线了解行业的运作和痛点，为推出应用做好准备。”

Carminer能协助车主和买家处理买卖交易、车子过户及其他相关手续。（龙国雄摄）

当车主通过Carminer应用知道自己车子的估价后，也可通过平台出售汽车。买家可直接在应用内预约看车和评估车况，而Carminer则能协助处理后续买卖交易、车子过户及其他相关手续，让整个卖车过程更加省时省心。

朱国毅说：“特斯拉一向走在线上交易的前沿，我们希望将类似模式引入二手车市场。Carminer也以车商的身份参与交易，让卖家能够通过线上平台完成大部分卖车流程。”Carminer不会向卖家收取服务费，主要收入来自买家的汽车保险和贷款佣金；若买家选择全额现金付款，公司则会另外收取行政费。

中学时曾误入歧途

朱国毅的成长经历颇为曲折，与一般创业者的背景很不一样。他来自单亲家庭，中学时期曾误入歧途，因多次打架及吸食强力胶，最终被送入新加坡少男辅育所（Singapore Boys’ Home）。这段不寻常的成长经历，成为他人生中的重要转折点。

外公和妹妹曾到少男辅育所探访朱国毅（右）。（受访者提供）

谈起这段往事时，他态度相当坦然：“我在文殊中学读书时是一个团伙的头目。有一次，我们一群人在课室里欺负一名同学。没想到放学后，对方找来约50人，在校外找我们报复。我们大约只有10人，马上跑到学校的工艺及家政课室拿刀具等武器，跟对方大打出手。事后，我趁乱逃离现场，但隔天便被警方逮捕。由于我当时还未满16岁，所以被关进少男辅育所两年。”

他坦言：“我年轻时深受香港黑帮电影《古惑仔》的影响，江湖人物的潇洒形象让我觉得很帅，希望模仿他们。进入辅育所后，我开始反思人生，意识到不能再这样虚度光阴。我知道，如果再犯法，就可能被送进成人监狱，那样的人生根本没有任何意义。”

第一年，朱国毅完全不能回家，在辅育所内报考“N”水准会考。到了第二年，他获准外出上学，并参加“O”水准会考，之后顺利升上共和理工学院修读商务应用。

他在理工学院求学期间，首次接触编程，从此发现科技所蕴藏的无限可能。在他看来，科技让人无须投入大量资金，也能将创意转化为实际产品，而科技领域日新月异的发展，更令他深深着迷。

朱国毅2018年从大学毕业时，跟太太陈慧欣合照。两人至今已在一起15年。（受访者提供）

理工学院毕业后，他继续升学，进入新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology）攻读电脑科学，并在2018年以荣誉学位毕业。

喜欢工作充满挑战

被问及为何喜欢电脑科技，他说：“每天总有新的技术可以学习，也有不同的方法打造产品。我喜欢充满挑战和刺激的工作，有一种肾上腺素飙升的快感！如果要我每天重复做同样的事，我反而提不起劲。”

大学毕业后，朱国毅先后在金融科技及线上游戏公司担任软件工程师，累积了丰富经验，磨炼了编程和产品开发能力，为日后创业打下基础。

这几年人工智能的发展迅速，让朱国毅不禁感叹其进步之快。他透露，在AI代理的辅助下，Carminer应用经历了超过60次修改，仅花大约两个月便开发完成。他说，若按照传统的软件开发模式，交由一支约五人的团队负责，整个过程至少需要六个月。

谈到未来的发展目标，朱国毅说，希望在2027年将用户人数提升至1万人。长远而言，他希望能吸引10万名用户，认为若能达到这个规模，Carminer便可成为市场上具一定影响力的角色。