高一新生踏上“奥德赛”征程 融入立化大家庭

今年是立化第三年通过联合招生计划（简称JAE）录取高中生，高一新生们都会参加高二生为之筹备的迎新会，以此开启他们在立化的高中旅程。今年的高中迎新会于1月29日至2月3日举办，共有113名高二生和大约500名高一生参与。

迎新会主题为“奥德赛”——源于古希腊的《荷马史诗》，借希腊英雄奥德修斯秉持着冒险家精神，带领船队勇闯艰难险阻，最终回到家乡的故事，激励高一生在短短四天里，一同完成一系列的挑战，建立默契与信任。为了让JAE高中生熟悉新环境和学校的文化，学生筹委会准备了参观学校和唱校歌的活动。来自南华中学的杨美香（高一）说，自己起初对新的环境感到犹豫和害怕，“我以为交朋友会很困难，因为新学校的学生都有了熟悉的朋友圈。但意想不到的是，同学们都很热情地欢迎我，令我倍感温馨。有了新朋友的帮助，我也能快速地融入新环境。”

来自辅华中学的张鹏程（高二）说，刚加入立化高中部时，面对未知感到不安，但经过短暂的适应期，对学校越来越熟悉，也逐渐融入立化大家庭。今年，身为小组长的他特别留意JAE新生玩游戏时的情况，照顾他们的感受。“我们主动提议让立化本校生与JAE生一起组队，促进他们的交流与互动，确保无人被排除在外。”

为了遵守安全距离措施，许多集体活动都在线上举行或是以组内游戏替代。多数游戏需要学生上下一心完成挑战，从中学习团队合作，彼此沟通的重要性，在玩乐当中加强高一生小组的凝聚力。第八组的蔡宜庭（高一）说：“有一项游戏让我们用卫生纸卷做成管子，把乒乓球从走廊的一头运到另一头的桶里。这使我有机会与来自其他中学的新朋友合作，因为只有团结合作才能顺利通关。”

迎新游戏项目包括利用卫生纸卷作为管子把乒乓球从走廊的一头运到另一头的桶里，考验团队合作。（立化提供）

颜子凌（高一）则认为跳集体舞的环节帮助他们培养合作精神。“由于许多人的舞蹈经验为零，拥有丰富舞蹈经验的同学们都会帮助底子较弱的同学跟上进度，大家上下一心完成舞蹈。”

疫情的重重局限不得不让筹委会绞尽脑汁，在安全的前提下策划并进行各类精彩活动。高一生在进行活动时被分成小组，每组不可超过8人，小组长和老师们也时常提醒高一生注意彼此之间的距离。后勤部组长毛瑞杰（高二，20J09）认为在筹备过程中，为高一生拍大合照是最有挑战性的项目。“按照每年的传统，我们会在操场上聚集所有的高一生拍大合照。疫情的关系迫使我们安排每个小组分开拍照，再利用图像合成技术把照片都拼在一起，最终呈现出具有代表性的迎新会标志。”

所有组别在拍照和玩游戏的过程中，都要时刻遵守安全距离措施。（立化提供）

迎新会的负责老师许祖耀（29岁）认为迎新会的意义在于让高一生彼此建立友谊，并意识到自己即将踏入一个新的生命阶段。学业固然重要，但老师们也希望高一生的学业生涯充满活力，并且在成长的过程中相互扶持、携手共进。