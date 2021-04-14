【取火】小树里的大世界

房间窗外的风景除了对面的组屋，就是一棵棵高大挺拔的树。树上的绿叶仿佛涂上了一层绿色的油彩，一阵微风吹来，枝叶随风微微摇动着，在阳光下闪着绿油油的光。

每天望着窗户外的一棵树，似乎成为关在家里几个月的习惯。那一棵是那些树当中最矮的一棵，不太起眼的它没有什么亮眼之处，但对我而言却是最特别的一棵，凝视着它时脑海里就会浮现出不同的画面。

那棵树似乎是通往另一个世界的隧道，而隧道的密码就是我的一双眼睛。它让我从树叶中看到了另一个世界，欣赏不一样的风景，体会到关在家里的我无法真实体会到的感受。

有一次我在书桌前坐着，经济学的功课做到一半眼睛就开始痛了，于是我望着窗外那一棵矮树，瞬间被吸进另一个世界里。我四处观望，可爱风格的粉红屋子，布满整条街的糖果屋映入我的眼帘。突然，有一个能走动的玩偶从一间独角兽造型的屋子走出来，它手里拿着一把棉花糖，踏着轻快的脚步向隔壁屋子走去，一间一间地敲门，然后把手中的棉花糖递给了邻居们。他突然转身望着我，脸上浮现出一丝亲切的笑容，然后快速地向我跑来，手中握着仅剩的一支棉花糖。“你是新来的吗？欢迎你！吃一支棉花糖吧！我是维尼，你可以叫我小尼！”

我盯着他那一双水灵灵的眼睛，他那真挚的眼神是我在真实世界里很少看到的，我迟疑了一会儿，小心翼翼地接过他手中的棉花糖，就开始小口小口地吃着。嘴里的棉花糖松松软软的，慢慢地在我口中融化，融成一片甜甜的味道，心里也跟着嘴巴一起享受着那甜甜又暖暖的滋味。

我的思绪又飘回到桌上的经济学功课。一直觉得经济学很有趣，它假设人们都是理智的，生产者与消费者都会以自己的利益为主。一件物品的价值也是根据公式计算出来的。

可是有些物品的价值却不能用这些公式来衡量，那一支棉花糖价值不高，甚至可能只是次优的物品，但是它所带给我的温暖与快乐却是无价的。

夜幕降临了，树没有阳光的照耀，变得黯淡失色，随风摇曳的树根像妖怪的手臂，在黑暗的夜里猖狂。恐怖的画面让胆小的我不寒而栗，但是那妖怪有着神秘的吸引力，让我的心无论多害怕，视线都无法从它身上移开。它邪魅地一笑，拉着我一起坠落到无尽的黑暗之中。

所有的恐惧化成一个个妖魔鬼怪俯视着我，慢慢地向我靠近，我只能无助地把身体缩成一团。

有一只像瀑布的怪物突然覆盖了我。我愕然感觉到自己快要被水吞没了，开始在水里扑腾，水把我呛得无法呼吸。我开始疯狂地挣扎着，突然摸到了一个物体。我摸着物体艰难地爬上了它，直到在物体上站稳了才发现那是一张桌子。突然感觉到脚上有只手正抓着我。我试着逃脱，却对上了桌子上的那双眼睛，凶恶地看着我。突然，那张桌子的脚开始迅速伸展，紧握着桌子边角的我像坐着升降机一样急速上升。我手一滑，跌入到漆黑的漩涡中……我绝望地闭上眼睛，心里突然出现了那棵树。

在家里无所事事的时期，那棵树一直陪伴着我探索另一个世界。那个世界有着最温暖的人，最真诚的感情，最真实的恐惧，也反映出了最纯真的自己。

身体受限的我们依然能想象,心依然能飞翔。

（文章为第六代字食族甄选入选作品）