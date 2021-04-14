她不该走。脑海里的声音严肃地告诫：你忘了成为护士的初心了？国难当头，你怎么想的？但......内心陡然升起的声音说，你对国家有责任，对家人就没有义务么？与病魔作殊死搏斗的丈夫，嗷嗷待哺的儿子更需要我。

“叛徒”。她从未想过这个形容词会降临到自己头上。虽谈不上忧国忧民，也向来是三观颇正的现代女性。满腔热血考进护士学院，不就是为了当白衣天使，减轻病人的痛苦么？疫情暴发后，前来W城支援亦秉持服务病人的理念。可如今，当她的目光落在制服上，脑子充斥着丧衣的惨白绝望。若知道此行的凶险，她不会贸然动身。

此时此刻，赶不上末班车的她心潮起伏地蹲在沟渠旁，等待货车的到来。它通常会在晚间11时15分左右抵达，逗留约十分钟，载运送物资的人员出入。

成败在此一举。她屏息凝神地观察四周，草木皆兵，如履薄冰。一股力量涌动着，催促她回到医院。然而，对家人的思念战胜了使命感。这时，车头灯的强光捅破了黑夜的帷幕，她走上前，希望全套防护服能充当掩饰。

我要活着，我要幸福，我不要伟大。护士告诉自己，国家少了我也能挺过来，恕我提前退场。要是大家像你这么想，成什么样子？另一种声音不合时宜地响起。问题是，多数人不会有胆量和脸皮执行到底，他们太在乎所谓荣誉。

封城前的几个时辰，一切仿佛毫无异样。人们对将至的噩梦浑然不觉，该干吗干吗。无知是福，此言不虚。偷听到这个消息的惊愕历历在目。身心俱疲的她在休息室打盹，主任们的对话一字不了漏地传进耳里。

起初，她抱着侥幸心理——自己不过是个初出茅庐的小护士，况且目前医药发达，想必局势很快会受控。可以的话，她宁愿自己从未听到这段对话，不用面对没有正解的选项。无论做哪项抉择，她都没法获得真正的安宁。留，对家人的担忧和思念会淹没她。走......她此生恐怕难以心安理得地重披白色制服。当祖国或心灵的叛徒？啊，这究竟是什么国际玩笑？

在货车上摇摇晃晃，泪水不听使唤地滑落。那种痛，模糊却凌厉。到处是残缺和遗憾，两全是镜花水月。她要摆脱如影随形的折磨，逃出重围，踏上归家之路。战争中士兵的宿命总被涂上悲壮色彩，一首首献给捐躯青年的挽歌恰似诅咒，残忍地夺走他们的所有，连尸骨都不曾剩下。

为国牺牲的甜美和光辉，不过是古老谎言。

同事眼里的信念和光彩，那义无反顾的勇气令她由衷敬佩。但扪心自问，处于生与死的十字路口，她难以将自己交托给遥不可及的光荣使命。

排山倒海的窒息中，愉宁惊醒，枕头浸湿，陷落梦境中久久无法回神。居家隔离第33天，与手机平板为伴的她在颓废边缘，每日嗜睡成瘾。为什么会做这离奇的梦？难道关疯了？

诡异的是，宛如故事主角，女护士的每一丝煎熬和触动，她都万分真实地感受到。一场梦罢了，逻辑不严谨，情节不完整。何必认真呢？她摇摇头，无视心头泛起的漪沦。

几天前，愉宁在电视上看到一则女护士的新闻，当时微微震颤了片刻。不眠不休地坚守岗位，等待她的却只有丈夫冰冷的尸体，连告别都是奢侈。当领导把“一等功”的勋章别在她胸前，护士眸里流露出的只有凄然和失落。面对各路媒体的话筒，她轻轻撂下一句：“我想回家，儿子在等我。”便转身离去。

N年后，愉宁大概不会想起这段插曲。时间的洪流必然将栩栩如生的梦境湮灭，就像它吞噬的无数无名生命。有人会说，铭记根本不重要，因为共情往往是由短暂的感动和长久的遗忘构成的。可在那空气闷热得令人窒息的午后，泪流满面醒来的女孩真切地为进退两难的护士唏嘘难过，为无辜死去的人惋惜心痛。

（文章为第六代字食族甄选入选作品）