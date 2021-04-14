夜阑人静，一阵痒意，让酣睡的我遽然从梦中惊醒。天气燠热，我漫不经心地轻扫手臂，烦闷地踢开被单。不料，痒意纷至沓来，慌忙地打开桌灯，睁开惺忪的双眸，瞥见手臂一片通红！倏然，我化身为一只猴子，翻来覆去，忍无可忍地挠着手臂，叫苦连天。妈妈闻声而来，走进房间，目睹我有气无力的模样，惊诧得目瞪口呆。翌晨，妈妈将绒毛玩具与床单，消毒清洗。那晚以为能高枕无忧，熟知却历史重演。

浑身瘙痒，连夜失眠，整整蹂躏三天。我和妈妈决定追查问题的根源。手持手电筒，翻遍床褥，煞费周折，终于在阴暗的一角，揪出把我折腾得生不如死的“嫌犯”！一切昭然若揭，一只只腹部涨得臃肿的臭虫，像标本似的，不动声色地蜷缩于床褥层层皱褶间，让我联想到电影情节中，狰狞可怖的“吸血僵尸”。在床底隐蔽的一处，发现了它们的巢穴，黄白色的卵原形毕露。臭虫狡猾不已，白天暗暗躲藏着，夜幕降临时，就毫不留情地“大开杀戒”，而我不幸沦为它们的盘中餐！想象它们吮吸着鲜血，大快朵颐后，才接二连三地落在床上的画面，令我毛骨悚然。我厌恶地蹙着眉，用纸巾戳掉那些面目可憎的臭虫，与它们周旋到底。“星星之火，可以燎原”，稍有不慎，舒适的床，就成了寄生虫的安乐窝。臭虫不容小觑，身上携带病菌，若不斩草除根，把它们消灭得片甲不留，而让它们大量滋生，为所欲为，必会后患无穷。

于是，我们母女俩协力展开一轮大扫除。刷洗墙壁，抹了地板后，夕阳余晖已照入房里。我筋疲力尽地拭去额头上的汗珠，正想卧在沙发上时，谁知，眼角却浮现出恼人的身影。本以为是杯弓蛇影，定睛一看，竟然是不知好歹的小强！赤褐的橄榄形身躯，色调酷似煮熟的红枣，肥硕的腹部带有黄褐相间的条纹。那两根灵活的“天线”，时不时在摆动，似乎无时无刻不在接收信息，古灵精怪地探索着周围。神出鬼没的它，定格在客厅的墙角，却逃不过我的“火眼金睛”。真是一波未平，一波又起！

诡计多端的小强，想考验我射击的功夫？从抽屉里掏出一包塑胶圈，和妈妈双剑合璧，瞄准它发射。它扬起双翼，扑向我们，落地后探头探脑地匍匐着。我抓起一张废纸皮，卷成长长的“金箍棒”，如脱了缰的野马，疯狂追捕那只美洲大蠊，但尽量和它保持一米的安全距离。它舞动着带刺的脚，恣意窜逃。我使出浑身解数，拍下它。眼看四脚朝天的它，动弹不得，但能为民除害，真是大快人心。想到蟑螂总是从垃圾槽成群结队地出没，那龌龊恶心的一幕，我立刻把手洗净，接着继续大扫除。大功告成后，望着一尘不染的家，和过去简直是天渊之别，不禁感到焕然一新。

居家日子，明明说好不能互相探访，却又陆陆续续侵入了许多“不速之客”，闹得全家鸡犬不宁。它们不请自来的拜访，扰乱了生活节奏，剥夺了安全感。忆起那触目惊心，百般折磨的经历，我深受启发。顷刻间，我茅塞顿开，原来保持家中的整洁与卫生，对身心健康，至关重要。“我生待明日，万事成蹉跎”，以忙碌为借口，日积月累，才会铸成现在的恶果，使家里成了害虫的温床。以往紧凑的生活步伐，是否都让我们忽略了家的美好？

家，是遮风挡雨的避风港，是安逸又坚固的城堡。若是让害虫趁虚而入，将原本属于我们的安乐窝攫为己有，就会给我们带来不必要的困扰。如今，待在家的时间更长了，唯有把家里打理得井井有条，才能拥有幸福美满的生活，投入家温暖的怀抱。但维持环境洁净的责任，不仅由一人承担，必须从每个家庭开始。让我们携手努力，共同打造美丽又宜居的家园吧！

（文章为第六代字食族甄选入选作品）