【校果】华中生和导演陈哲艺一起勾勒家的故事

由华侨中学课程辅助活动团体Studio Ardent主办的首届“全国高中线上媒体研讨会”于3月18日至19日连续两天成功举行。

去年全国学校课程辅助活动因阻断措施而暂停。在教育部制定的安全管理措施下，今年的课程辅助活动逐步恢复，但要回到疫情前的活跃程度还需要一段时间。鉴于学生渴望能在这非常时期继续学习和实践，华中多媒体社团Studio Ardent希望透过筹办全国性的媒体研讨会，拉近全国高中与初院的距离，弥补过去一年因疫情而中断的学习体验，并鼓励对电影、摄影及音响等多媒体感兴趣的学生保持热忱。

研讨会早在去年10月份开始筹备，主题是“家的故事”，活动吸引了九所初院超过60名学生和老师参与。筹委会邀请的两位主讲者中，有名扬国际的华中校友、导演陈哲艺，还有传媒公司“我们阿公的故事”（Our Grandfather Story）创办人之一的谢文祺。两位讲员大方地分享了制作电影和视频的心得，也回答了与会者的提问。

全国高中线上媒体研讨会筹备近半年，于3月18日至19日在线上成功举行。（华中提供）

除了专家的分享，与会者也分成小组，从各自的家中寻找灵感，用相机捕捉身边的有趣画面，然后集合起来，勾勒属于他们独特的故事。不同院校的学生也在研讨会中分享各自社团在疫情前后运作的差异，增进彼此的校园生活信息。活泼、坦率、热烈的交流氛围，让年龄相仿的学生很快地结交志同道合的朋友。

与会者回馈对这场在冠病疫情笼罩的大环境下举办的特殊研讨会感到非常满意，认为两位主讲者的分享为他们提供了宝贵的见解，获益良多。小组活动也让他们意识到，只要发挥创意，可以创造出意想不到和属于自己的家的故事。