【校果】年长者怕用手机？南大生：Can One Lah!

冠病疫情促使更多年长者愿意学习数码技能。但南洋理工大学一组学生发现，本地虽有许多辅助乐龄人士掌握数码技能的计划，但多数是针对有基本识字能力的年长者。为了协助低收入、不识字的年长者掌握数码技能，四名南大黄金辉传播与信息学院应届毕业生年初发起Can One Lah!计划，与本地七家乐龄活动中心、南大社会福利志愿服务俱乐部的义工合作，推出以视听媒介为主的教学内容，教导乐龄人士使用手机语音短信及语音搜索功能，助他们在疫情期间能与亲友保持联系。

Can One Lah!为学生李佳倩、李佳恩、黄安和瑞史（Rishiikanthan Vijayahkumar）的毕业作品，目前有至少80名乐龄人士参与计划。团队希望未来能与其他社区青年志愿服务合作，继续为年长者提供个性化支持。

团队访问了118名年龄介于60至85岁的年长者发现，低收入的乐龄人士拥有较低数码通识，与中高收入的落差超过五成，当中有很多是独居、文盲者，他们因不识字而被许多现有数码乐龄计划忽视。

李佳倩（24岁）说：“我们离实现数码包容性社会还有一段距离，我们希望在服务设计上照顾这些少数乐龄人士的需求，让他们同样可以利用数码资源，享受科技带来的通信便利。”

瑞史（25岁）说，团队和义工自1月起拜访各乐龄活动中心，主办三堂免费智能手机教学课程，提供小组指导，内容包括基本手机功能运作、语音传送、视讯通电、观看娱乐视频等。团队着重教导乐龄使用语音短信及语音搜索功能，并熟悉各应用软件的图标及位置，不再须要靠应用软件的文字名称辨别。因课程反应好，不少乐龄活动中心要求学生多开办一期课程。

李佳倩说，年长者一开始会抗拒学习使用智能手机，主要是因为他们缺乏自信，有些也抱有不愿丢脸的心理，想掌握基本操作又怕学不会，担心这将过于麻烦别人。

了解到这些年长学员的心理压力，黄安（23岁）认为，教导乐龄人士必需要有耐心，先与他们建立好关系，再帮助他们慢慢适应智能手机。

用视频解答年长者的数码误区

教学时，学生发现乐龄者对于智能手机运用有许多疑问，其中最常见的是：移动数据和Wi-Fi有什么区别？下载通讯软件或在WhatsApp里发讯息和照片是否要额外付费？

为了化解这些疑虑，学生录制了一系列中英视频，透过婆孙之间的角色扮演以及简单的图像讲解，两人示范掌握通讯软件如何能与亲友轻松保持联系。

李佳倩说，团队邀请乐龄人士出现在影片里将引起其他年长者的共鸣，有助说服他们学用智能手机，降低他们接触科技的抵触心理。

她说：“我们想激励乐龄人士，若她做得到，他们也行。”

学生也在调查中发现，社会支持是乐龄愿意学习数码技能的重要因素。了解同辈之间的学习进度对推广这项计划将更有效，团队在去年12月与参与计划的乐龄者分别设立中英WhatsApp群组，让他们有一个平台练习上传语音讯息、图片，学以致用。乐龄者也能在群组里开启视讯通话，向学生咨询。另外，团队也推出每日活动如问答游戏，乐龄须以发送语音的方式上传答案，首名答对者将获得奖励。

群组活动受到了乐龄者的踊跃参与，有些甚至还邀请自己的朋友加入。

学生团队邀请乐龄人士出现在教学影片里引起其他年长者的共鸣，有助说服他们学用智能手机。

李佳恩（23岁）说，设立群组有助乐龄更好地融入，形成更强的社会合力，从而激励他们继续使用智能手机。“我们也了解乐龄者容易健忘，他们须要重复地练习，群组能发挥这作用，让他们之间相互提醒，纠正彼此的错误。”

学生们认为，要实现数码包容性社会，年轻人应给予家中乐龄更多同理心，鼓励他们建立信心尝试学习数码技能。

李佳倩说：“我相信年轻人不是没有耐心，而是还不够了解乐龄人士所面对的困难，以及他们犹豫的原因。”

瑞史说，社会在智能化的当儿，也须要适老化。