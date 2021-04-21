【校果】义安理工生出漫画书 说钱不够用的生存故事

你有因为缺钱而生活在焦虑与不安阴影下的经验吗？新加坡有不少低收入家庭每天因为钱不够用而挣扎求存。

修读商业与社会企业课程（Business and Social Enterprise）的六名义安理工学院三年级生创办社会企业“Unseen City”（看不见的城市），希望促进人们对低收入群体的了解，鼓励青少年为关怀社会，做出贡献。

创办“Unseen City”的六名学生郭毅、陈敏敏、黄慧恬、陈静萱、黄丽颖和林家俊，推出新书“Not The End”冠病疫情版本，针对三个不平凡家庭因各种因素而收入减少的故事，引导读者了解收入波动可以发生在任何人身上，尤其在这百年一遇的疫情期间。冠病疫情如何重创人们的生计？低收入家庭不仅是收入不高，也面对其他生活挑战。这本书通过漫画形式尝试述说低收入家庭所面对的压力，以及各人如何克服问题。

新书“Not The End”通过漫画形式，述说低收入家庭所面对的压力，以及各人如何克服问题。（受访者提供）

书中反映的低收入家庭故事根据真实事件编写。为了更了解低收入家庭的处境，陈静萱说，学生作者致电给不同机构，访问了三名分别来自东北社区发展理事会（North East Community Development Council）和回教信托基金协会（Muslim Trust Fund Association）的受惠者。

她说：”故事中分享这些家庭正面对的困难，并说明他们怎么找到动力继续生存下去。在他们很想放弃的时候，因为领悟到‘Not The End’（不是结局），让他们坚持活下去。”

为了写这本书，他们还做了街头访问，采访青年对低收入家庭的看法。受访的年轻人认为，“不够努力”或“不良的财务计划”是许多家庭收入低的主要原因。但事实上，造成低收入家庭的原因很多，这本书希望可以解除人们的一些刻板印象。

林家俊说，一些人拥有“奢侈品”如车或聘请女佣，但还要求经济援助，而人们第一个反应是：他们为何还需要求助？人们常以为需要经济支援只限于那些住在一房式组屋或不拥有任何奢侈品的人。事实上，收入波动也属于低收入家庭的定义范围。他举例，聘用女佣被视为是奢侈的，但一些人正是需要女佣帮忙照顾家中患病的孩子或年长者。

学生举办线上和实体工作坊，透过《大富翁》游戏让人理解不同家庭的生活习惯。（受访者提供）

此外，学生举办线上和实体工作坊，透过《大富翁》（Monopoly）游戏让人理解不同家庭的生活习惯，游戏结束之后也跟与会者一起针对课题做反思。17岁的王燕翔参加了实体工作坊，说：“参加工作坊后，我更加了解人们为何陷入低收入家庭的困境，外人不应该事先做价值判断，而是应该尽量了解他们的处境，给予适当的援助。”

想购买新书“Not The End”，以及了解更多详情，可上面簿www.facebook.com/unseencity.sg。

（作者是联合学生通讯员）