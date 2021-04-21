“要租吗？很便宜的，一个月700块。”

我们站在东陵福旧铁道变成的步行道，看着“红白屋”，想着不知里面住了谁的时候，晨运的auntie迎面走来，揭开谜底。原来这些由改良信托局（SIT）在60年代兴建的组屋，现让等候新组屋的家庭申请抽签，在此暂时落户。

Auntie以前住在红白屋附近的十楼厝，对东陵福了如指掌。2008年宣布的SERS拆了她旧家，她六年前搬到新组屋，新家就在旧家对面。“我很幸运可以继续住在这一带，而且只隔了一条马路。今年要搬的就没那么幸运，要搬到Dawson，个个说不想搬啊。”