没搬到对面 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 颜色依旧鲜艳的壁画很快就会随着东陵福路和联邦通道组屋的拆除而消失。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 “要租吗？很便宜的，一个月700块。”我们站在东陵福旧铁道变成的步行道，看着“红白屋”，想着不知里面住了谁的时候，晨运的auntie迎面走来，揭开谜底。原来这些由改良信托局（SIT）在60年代兴建的组屋，现让等候新组屋的家庭申请抽签，在此暂时落户。Auntie以前住在红白屋附近的十楼厝，对东陵福了如指掌。2008年宣布的SERS拆了她旧家，她六年前搬到新组屋，新家就在旧家对面。“我很幸运可以继续住在这一带，而且只隔了一条马路。今年要搬的就没那么幸运，要搬到Dawson，个个说不想搬啊。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 @世代 自言自语 东陵福 SIT SERS 实马高岛海人孙辈： 垃圾岛 我的儿时乐园 编辑部通信