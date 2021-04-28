【校果】从老婆饼认识广东文化——裕廊先驱初院母语双周活动

今年第二学期开始，裕廊先驱初级学院举行了以传统文化为主题的母语双周活动。在两周的活动中，学生体验了许多与各种族传统文化有关的节目，对自己的母语文化产生更多的兴趣。

不同种族的文化活动各自精彩，华族、马来族与印度族学生的体验都各不相同。

华族学生有机会在母语课上深入地了解本地的广东文化，包括早期广东移民来到新加坡时，从事哪些行业，在当时的社会做出哪些贡献，例如对我国建筑行业有着重要贡献的三水女工“红头巾”。不仅如此，学生还学到广东方言、戏曲和舞狮的有趣知识；接触广东美食当然也必不可少，比如相传由广州莲香楼首创的“老婆饼”，现在可谓家喻户晓。下课后，学生还有机会品尝老婆饼，通过味道认识广东文化。除此之外，老师还为学生准备了几个与日常生活息息相关的线上中英文翻译游戏，学生积极参与，优胜者获得了学校餐厅的餐券。

老师为学生准备了几个与日常生活息息相关的线上中英文翻译游戏。（裕廊先驱初院提供）

马来族同学参与的节目更讲究互动性。学生在这短短的两周里通过线上课程学习马来歌谣（Dikir Barat），并以小组方式反复练习，最后呈献一段演出，表演最出众的小组也得到奖励。这不仅让学生亲身参与传统艺术表演，更能让他们在体验文化氛围的同时，从中感受传统习俗的魅力，让母语文化的学习不止步于文字的描述。

印度族同学参与的活动则与缤纷颜色有关，学生运用明艳鲜活的色彩点缀着盏盏油灯，给平平无奇的灯盏画上斑斓的色彩，完成的作品熠熠生辉。另外，学生也在课堂上尝试了许多印度传统游戏，如尼泊尔虎棋和蛇梯棋，通过这些游戏，学生在玩乐中学习到传统游戏背后的智慧与历史。

跨种族文化交流

母语双周的活动不只局限于修读母语的学生参加，高一所有学生在班会时段，可以欣赏到个别种族的表演艺术，包括欣赏以传统华族乐器演奏时下最流行的影视歌曲，登上高雅音乐厅的马来民谣，以及了解印度舞的步态手势背后的故事。每个种族艺术的背后都具备有趣的历史和丰富的知识，通过一边欣赏一边讲解的方式，学生们跨文化了解不同民族的传统文化，有助促进种族和谐。

（作者是联合学生通讯员）