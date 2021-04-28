【校果】华中女生推广环保意识 从一个7克重厕纸筒开始

“年纪轻不代表不能所作为！虽然我还是个学生，但我希望通过收集厕纸筒这个小小的行动，来提高国人的环保意识。”华侨中学高二女生李侞晔（18岁）自信地说道。

李侞晔小时候就养成收集厕纸筒的习惯。2018年，她在南洋女中念中三，年仅15岁的她决定将童年的梦想付诸行动，发起“ToiletRollSG”环保计划。她推动环保的努力获得国家环境局的肯定，去年获颁“环境之友”奖（EcoFriend Awards）。

发起回收厕纸筒初期，李侞晔给20多家资源回收公司寄出电邮，两个月后收到本地最大资源回收商Veolia ES Singapore的回复，答应以每公斤5分钱回收厕纸筒，条件是最少得收集1吨。一个厕纸筒约重7克，于是这个收集15万个厕纸筒的计划便启动了。在不到两年的时间里，她收集到近860公斤的厕纸筒。与此同时，为了让更多人明白活动的目的和意义，她时常对外宣导活动，很快地培养了优秀的演讲口才和良好的活动组织能力。

李侞晔一路走来亦非一帆风顺，在展开计划的过程中遇到不少阻力和困难——既有来自升学考试的压力，也有来自外界对她年龄和能力的各种质疑。她坦言曾一度陷入迷茫，好在有家人与师长的理解与支持，让她坚定了完成梦想的决心。

第一个送给她厕纸筒的是南中副校长刘雪玲博士，父母亲更是用言语和行动力挺她，支持她踏出舒适圈，勇敢去做别人觉得不可能的事。他们聆听女儿的每一场演讲，并用乔布斯的名言“The people who are crazy enough to change the world are the ones who do.”（那些疯狂地认为自己能改变世界的人，往往真的改变了这个世界）来激励她。

从一个重仅7克的厕纸筒开始累积，聚沙成塔，集腋成裘。李侞晔慢慢地让人看到了回收厕纸筒的可行性，也开始接收到来自外界的善意与肯定。在一次演讲结束后，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲对她说：“你现在做的是真正能造福子孙后代的事！”这给了她莫大的鼓励。

把疫情挑战转化为扩大接触面的机遇

2020年的冠病疫情增添了李侞晔实施计划的挑战——在学校能收集到的厕纸筒比前一年少了很多，所有的线下宣传演讲活动都必须暂停。然而，李侞晔努力化挑战为机遇，推出了“On A Roll”系列活动，她邀请到一些成功的行动主义者，在Instagram直播中分享自己的故事，激励人们通过行动实践梦想。

ToiletRollSG的标志设计可爱，吸引人喜爱与关注。（Just One Earth Alliance提供）

正是因为经历困难，在谈及未来时，李侞晔的脸上始终带着坚定的微笑。她表示在完成了回收1吨厕纸筒的目标后还会继续，并将回收所得的钱悉数捐给慈善机构，未来也会招募更多志愿者，跟不同团体合作，除了厕纸筒，也包括其他可回收的物品。

她说：“我对未来的展望可以用三个E来形容，第一个是Economy（经济），为国人普及循环经济的价值；第二个是Environment（环境），继续为环保尽绵力；第三个是Entertainment（娱乐），希望能借助社交媒体平台，以新颖有趣的方式去吸引年轻一代。”

对于获得“环境之友”的肯定，李侞晔心怀感恩，说：“这是一份来之不易的荣誉。我会提醒自己不忘初心，脚踏实地，继续用善举来回馈社会。”