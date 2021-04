【校果】华中女生推广环保意识 从一个7克重厕纸筒开始

“年纪轻不代表不能所作为!虽然我还是个学生,但我希望通过收集厕纸筒这个小小的行动,来提高国人的环保意识。”华侨中学高二女生李侞晔(18岁)自信地说道。

李侞晔小时候就养成收集厕纸筒的习惯。2018年,她在南洋女中念中三,年仅15岁的她决定将童年的梦想付诸行动,发起“ToiletRollSG”环保计划。她推动环保的努力获得国家环境局的肯定,去年获颁“环境之友”奖(EcoFriend Awards)。

发起回收厕纸筒初期,李侞晔给20多家资源回收公司寄出电邮,两个月后收到本地最大资源回收商Veolia ES Singapore的回复,答应以每公斤5分钱回收厕纸筒,条件是最少得收集1吨。一个厕纸筒约重7克,于是这个收集15万个厕纸筒的计划便启动了。在不到两年的时间里,她收集到近860公斤的厕纸筒。与此同时,为了让更多人明白活动的目的和意义,她时常对外宣导活动,很快地培养了优秀的演讲口才和良好的活动组织能力。

李侞晔一路走来亦非一帆风顺,在展开计划的过程中遇到不少阻力和困难——既有来自升学考试的压力,也有来自外界对她年龄和能力的各种质疑。她坦言曾一度陷入迷茫,好在有家人与师长的理解与支持,让她坚定了完成梦想的决心。

第一个送给她厕纸筒的是南中副校长刘雪玲博士,父母亲更是用言语和行动力挺她,支持她踏出舒适圈,勇敢去做别人觉得不可能的事。他们聆听女儿的每一场演讲,并用乔布斯的名言“The people who are crazy enough to change the world are the ones who do.”(那些疯狂地认为自己能改变世界的人,往往真的改变了这个世界)来激励她。

从一个重仅7克的厕纸筒开始累积,聚沙成塔,集腋成裘。李侞晔慢慢地让人看到了回收厕纸筒的可行性,也开始接收到来自外界的善意与肯定。在一次演讲结束后,贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲对她说:“你现在做的是真正能造福子孙后代的事!”这给了她莫大的鼓励。

把疫情挑战转化为扩大接触面的机遇

2020年的冠病疫情增添了李侞晔实施计划的挑战——在学校能收集到的厕纸筒比前一年少了很多,所有的线下宣传演讲活动都必须暂停。然而,李侞晔努力化挑战为机遇,推出了“On A Roll”系列活动,她邀请到一些成功的行动主义者,在Instagram直播中分享自己的故事,激励人们通过行动实践梦想。

ToiletRollSG的标志设计可爱,吸引人喜爱与关注。(Just One Earth Alliance提供)

正是因为经历困难,在谈及未来时,李侞晔的脸上始终带着坚定的微笑。她表示在完成了回收1吨厕纸筒的目标后还会继续,并将回收所得的钱悉数捐给慈善机构,未来也会招募更多志愿者,跟不同团体合作,除了厕纸筒,也包括其他可回收的物品。

她说:“我对未来的展望可以用三个E来形容,第一个是Economy(经济),为国人普及循环经济的价值;第二个是Environment(环境),继续为环保尽绵力;第三个是Entertainment(娱乐),希望能借助社交媒体平台,以新颖有趣的方式去吸引年轻一代。”

对于获得“环境之友”的肯定,李侞晔心怀感恩,说:“这是一份来之不易的荣誉。我会提醒自己不忘初心,脚踏实地,继续用善举来回馈社会。”