【校果】淡滨尼美廉初院学生向校工学打扫 劳作传递感恩的心

为美化校园和营造温馨美好的学习环境，淡滨尼美廉初级学院于第二学段展开了名为“校园闪耀”（TM Sparkles）的活动。

淡滨尼美廉初院全校仅有九名校工，年龄都介于花甲与古稀之年。学校面积大，年长的校工工作格外辛苦，每天的清理工作十分繁琐，默默辛劳的付出却常会被大家忽视和遗忘。冠病疫情使他们必须更频繁地为校园每个角落进行消毒和清理垃圾，确保学校环境的清洁。

保持校园的卫生和清洁应是每个学生的责任，不应该全交给校工。负责筹划这项活动的少年扶轮社主席蔡沛娟说，学生和校工之间目前还欠缺一个让彼此能够交流的平台，借由“校园闪耀”项目，可促进学生了解和接触校工的工作，亲身体验清洁打理偌大校园的辛劳。与此同时，主办这项活动也让学生通过劳动领悟到保持学院的整洁，不该只是一句挂在嘴上的口号或一时的新鲜感，希望培养学生爱护校园、爱护社区的社会责任感。

学院在3月中旬动员了高二的学生理事和班长，展开清理活动，为“校园闪耀”拉开了帷幕。他们五人一组协助校工到讲堂、课室、体育场、食堂、厕所等地方打扫地板，擦拭玻璃窗户，以消毒液抹拭桌椅，并把从各个场所收集的垃圾集中丢弃在垃圾收集处。参与的高二班长陈倩如说，校工亲自教导她如何正确地清理校园。

学生准备就绪，展开清理校园的工作。（淡滨尼美廉初院提供）

她说：“我和校工伯伯与阿姨聊天交流时，他们亲切的言谈和耐心的指导让我倍感温馨。我现在更深刻体会到他们工作的辛劳与不易。”她也决定和其他同学分享这次宝贵的体验，提醒他们保持学院环境的整洁是人人应尽的责任。

“校园闪耀”不是一次性的活动。接下来的每个星期五，高一、高二班级将会轮流清理校园。高二班级将负起带头的作用，身为学兄学姐，他们是高一学生的楷模，校方寄望他们以实际行动传承为他人服务以及感恩的精神。学校是属于每个人的，是学生的第二个家。学生协助校工打扫学校，略尽一分绵力，不仅能让校园清洁明亮，汗水中闪耀的更是学生的责任心和对校工的感恩之心。