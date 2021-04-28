纪录片《千年一问》 勾勒郑问漫画美学江湖

风靡全亚洲的台湾漫画巨擘郑问（本名郑进文），以其融合水墨艺术与西方绘画技巧之美学独树一帜，加以对创作媒材、技法不拘一格的灵活运用，迄今尚无人能超越。他对历史、社会、人性的观察与思考，亦透过其画技与构图的掌控力，镕铸成独树一帜的“郑问美学”。

2017年3月，郑问因心脏病英年早逝，令无数漫画迷深感悲痛。在诸弟子及友人的奔走下，终促成史上第一位漫画家进入故宫展出的壮举，并于2018年7月至9月三个月展期内创下超过10万人次的惊人纪录。