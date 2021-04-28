纪录片《千年一问》 勾勒郑问漫画美学江湖 订户 来自 / 联合早报 文 / 张鹤杨 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 《千年一问》讲述台湾漫画巨擘郑问的传奇一生。（主办方提供） 字体大小: 小 中 大 风靡全亚洲的台湾漫画巨擘郑问（本名郑进文），以其融合水墨艺术与西方绘画技巧之美学独树一帜，加以对创作媒材、技法不拘一格的灵活运用，迄今尚无人能超越。他对历史、社会、人性的观察与思考，亦透过其画技与构图的掌控力，镕铸成独树一帜的“郑问美学”。2017年3月，郑问因心脏病英年早逝，令无数漫画迷深感悲痛。在诸弟子及友人的奔走下，终促成史上第一位漫画家进入故宫展出的壮举，并于2018年7月至9月三个月展期内创下超过10万人次的惊人纪录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 漫画 《千年一问》 郑问 台湾漫画 【校果】华中女生推广环保意识 从一个7克重厕纸筒开始 【校果】淡滨尼美廉初院学生向校工学打扫 劳作传递感恩的心