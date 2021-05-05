【校果】立化华语辩论社 辩中成长

4月18日，由华侨中学（高中部）主办的第二届“创贤杯”华语辩论邀请赛决赛如期举行。经过了一个月紧锣密鼓的准备，立化中学高中部华语辩论社在决赛舞台上与德明政府中学隔空交战，最终以8比7夺得冠军，凯旋而归。（编按：德明政府中学以一分之差落败，屈居亚军。德明政府中学学生黎芷君获初赛、决赛及全系列的最佳辩手。）

根据赛制，初赛和决赛的辩题一致。立化中学在初赛时已与德明政府中学以同辩题同立场交锋，虽以0比9惜败，但队员并未气馁，在接下来的一周里力挽狂澜，最终力克群雄，夺得冠军。

参赛的队员杨景骧说：“最后决赛是真的千钧一发啊，听最后一张票的时候心里特别紧张。（初赛）开始输掉是挺难过的，没想到下午赢了之后晋级了……后续也付出了更多的努力，最后幸好不负众望。”

去年由于疫情原因，辩论赛事停摆，今年的“创贤杯”极可能将会是高二学生最后一次参赛。他们备赛时还须要应付繁重的课业，属实不易。在被问到这一个月以来备赛的感受时，高二生李澔颖说：“是真的很想打（比赛），所以就想着无论如何都要去冲一次。毕竟高二特别忙碌，每周都有好几天备赛到半夜，也不是没有想过为什么要参加，但这个想法每次都只有须臾片刻，更多时候还是被兴奋感和紧张感充塞着。”她也不忘感谢教练、老师，以及为辩论队陪练的学长学姐。

李澔颖说：“看到连毕业的学姐学长都陪我们一起准备到这么晚了，那我还有什么不努力的理由？有幸最后没有辜负他们的付出。”

虽然参加辩论赛的经验丰富，但立化校队队员仍有新的收获。高二生曾钰琦在此次决赛中首次尝试了结辩的辩位，对此，她表示仍有技巧有待磨炼。她说：“虽然是第一次打结辩，但是我相信未来不论是学习、工作或生活，都需要结辩的思路和技巧。”此次夺冠，也为她在立化辩论社六年画上了圆满的句号。“打了六年辩论，最大的收获是发现一个好的辩手除了辩论技巧之外，更需要丰富的人生阅历。我须要拓宽知识，经历更多，才能更全面的看待问题。”

决赛中，立化中学与德明政府中学的辩手“云”辩论。（华侨中学提供）

创贤杯虽已落幕，但备赛的点点滴滴都将留下来成为茶余饭后的谈资，久久难忘。辩论社的负责老师蒋莉说：“这一路酸甜苦辣，起伏跌宕。所有萦绕着的热爱与感动，才是我们最大的收获。”我们因热爱而奋斗；因团队而热爱。希望立化辩论社再接再厉，再创新高。

（作者是联合学生通讯员）