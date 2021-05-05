【校果】安德逊母语双周活动 快板表演秀文化魅力

安德逊中学母语双周活动于3月1至5日及3月22至26日举行。自2013年举办母语双周活动，安中每年都举办活动以提高学生对母语的兴趣和文化的深度理解。今年因疫情关系，校方主办活动时得额外考虑安全措施，包括参与活动前后要量体温，根据特定位置坐，活动分小组方式进行，避免异班混合，每项活动限制在40人以内。

首次参与母语活动的中一生予昕说：“小学时没参加过这种活动。刚参加武术活动让我理解动作背后的意思以及五步拳的武德，让我大开眼界。”

安德逊母语双周活动包括武术、传统围棋、跳棋、嘉宾讲座、快板、相声和新摇音乐会。活动分年级进行，校方也安排学生去博物馆参观。母语老师还特别找资料，通过活动的理论课亲自教导学生传统文化。

拥有18年相声与快板经验的老师黄敏骢负责教导母语双周中四的华族学生。

黄敏骢从小对文化有兴趣，小学参加了学校的演艺班，中学曾到中国拜师学艺学习快板相声艺术。因为有母亲的支持，他在北京大学修读本科学位时也进修相声与快板。他说，教快板让他联系到许多文化方面的知识，提醒他华文是一门语言，一种文化，不只是备考材料。

快板是母语双周最受欢迎的活动之一，一名中四生陈怡宁说：“快板特殊在于它能够吸引我的注意，还能通过快板诉说诗与民间故事。”

老师黄敏骢（右）有18年快板相声的经验，现场和徒弟温一欣教导学生快板。（安德逊中学提供）

马来、印度和其他种族的学生也可通过不同种族的歌舞和传统习俗加深对母语文化的认识。印度族中四生Vishva说，四年来参加了不少母语双周活动。去年，他们学了印度舞蹈。他认为，艺术和舞蹈值得学习，除了学到技巧也认识自己的文化，并启发他去了解其他种族的传统文化。

母语双周华文部负责老师刘译瑞说，母语双周活动主要是让学生在课外能多接触他们的文化和语言，更深入地理解语言文化，激发他们对母语的兴趣。她说：“学生对文化是有一定的基本了解，但有待加强。安德逊的母语双周透过亲身体验传统文化，如玩跳棋和围棋，让学生发现文化来源的重要性，不单只是在课文看到的那么简单，这也激发学生的好奇心。”

（作者是联合学生通讯员）