【校果】义安中文系学生策划戏剧演出 编导演宣传获益良多

两个班级，两个故事，体现人生的酸甜苦辣。

戏剧课是义安理工学院人文学院中文系所有一年级学生的必修课，其中备受瞩目的是班级合作项目——戏剧策划。各班学生各展才华，打造出专属的瑰丽舞台，在今年1月初参与了院系戏剧活动“戏剧大赏”。今年两个班级所呈献的戏剧大致相同。班级T01选择创作励志情感剧《追梦赤子心》，班级T02则打造轻松校园喜剧《T02的那些事》。

《追梦赤子心》讲述祝子故、宋歌、谭越及张呈音四个少年，为了学业以及更稳固的前程，选择放弃追逐音乐梦的故事。这部剧作选用了较为沉重的青春追梦之旅作为题材，带出逐梦背后所承担的后果以及责任。剧情里的遗憾及伤感，让观众纷纷潸然泪下。陈佩萱（17岁）受访时说，自己从这部剧中领悟到，逐梦路上要放弃很多东西，就看自己否有勇气去追求梦想。

编剧的挑战

一部好戏少不了好编剧。《追梦赤子心》的编剧孔姝涵（21岁）说，撰写剧本的过程并非一帆风顺，“由于跨度太大，剧本很容易失去重点。在演绎上，过多的换场会显得剧情急促，有失美感和艺术感。”

朱旭馨（17岁）在戏剧中担任四少之一宋歌的母亲。起初，她无法理解一个母亲对孩子的情绪，演绎时遇到了挑战。她表示担忧：“我想象中的母亲往往都是温柔可人的，但忽略了母亲有些时候也会激动。培养这份情感并演出来是很大的挑战。”朱旭馨发现，自己常常可以把在戏剧课上学到的知识运用到舞台上，演员如何根据舞台上摆设走台位，以及如何将表演细节加以发挥。

《T02的那些事》则以戏中戏的方式讲述了一个班级为了创作一部戏剧而争执不断，最后同心协力呈献完美的戏剧表演。故事以轻松有趣的方式传递团结一心，其利断金的精神，戏中戏这个设定增加了舞台的趣味性，大获好评。

《T02的那些事》编剧柯莉玟（17岁）说，剧本的成功可谓得来不易。她说：“剧本必须满足各方面的条件，比如教育意义和可行性。初版剧本遭到拒绝，两位编剧倍感压力。”与此同时，柯莉玟认为戏剧源自于生活的点点滴滴，这次撰写剧本提高了她对角色理解与塑造的能力，学习到如何让笔下的每一个角色都鲜明有意义。

导演的困扰

导演邱琦（18岁）说，一开始并不了解自己的职位所需和策划流程。在繁忙课业和时间紧张的双面夹击下，邱琦感到十分吃力。尽管过程中荆棘丛生，她依旧观察、反思。她感悟：“我发现当班级团结起来的时候，这样的情景是很美好、很有趣的。身为导演，我也有机会与所有人互动，所以也看到许多人与平时截然不同的一面。”

宣传的助力

除却策划戏剧表演的编剧、导演，背后还有一群劳苦功高的“键盘侠”。宣传部让观众得以进一步了解各班级所创作的戏剧，更是推广华语戏剧的助力。透过社交平台，学生可自由策划宣传内容，设计海报、照片、排版等细节。

T02班的金永芝（24岁）在此次戏剧大赏中担任宣传组组长。她说：“我学到了许多有趣的知识，比如如何制作宣传模板，确保照片和内容可以在对的时间点发布，以取得最好的反响。”有意毕业后从事商务专业的金永芝认为，戏剧宣传的经营方式让她学以致用。

这次的戏剧大赏不但给予学生创作的机会，更让大家得以从困境中一道成长。戏剧课负责老师张妍宁说，由于疫情，戏剧策划面对了许多限制，而学生们面对挑战不低头，迎刃而解，实属不易。

作为新加坡所有理工学院中唯一提供华文专业的学院，戏剧课培养了义安理工学院中文系学生非一般的语文特长。透过华语戏剧的教学基础，培养中文系学生对华文艺术的兴趣。张妍宁说，语文学习并非死板教学，有许多有趣的方式可激发学生对语文的热忱，同时为传承华语艺术文化贡献一分力。

她说：“我更希望同学们透过这次的策划了解一场制作，是需要多方面合作、配合、沟通的。了解与他人合作、沟通的重要性，并且从中学习如何设身处地为他人着想，待人有礼，凡事对事不对人，这些处事待人的道理。”

受访学生都认为，戏剧课让他们对媒体以及戏剧行业产生兴趣。课堂中的各色角色演绎也让部分受访者对自己更加有自信心。陈宜杉（20岁）提到，自己倾向于选择幼教专业，认为戏剧课让她不再抗拒演艺，对日后的职业大有帮助。

而倾向于选择教育专业的邱琦则认为，这次的导戏让她意识到时间管理以及有效沟通的重要性。她说：“老师的工作比较繁琐，合理安排时间的能力一定要强，为人处事也一定要做到位。”