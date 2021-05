通过面试须掌握哪些技能?如何拉高印象分?

屡败屡战需要做好心理建设?社会新鲜人分享亲身经验,与求职场上奋进的大家共勉之。

本地各个大专学府将在下来几个月迎来一年一度的毕业季。即将步入人生下一阶段的毕业生须如何在众多应聘者中脱颖而出,通过职场的首要门槛?

刚找到工作的社会新鲜人与应届毕业生的求职经历值得借鉴,专家们也授招谈入职与面试技巧,及解答毕业生对应征工作的常见疑问。

掌握适用技能留下印象

杨应权,26岁

毕业:去年6月

学历:新加坡管理大学(SMU)商学院的运营管理与商业分析

寄出简历:约35至40份

面试总数:8次

求职经历:

去年4月大学考试前,我已开始寄出两三份简历,而考完后便积极找工作,主要是与所学的商业分析或运营相关的职位。

我在5月中旬的病毒阻断措施期间接获两个面试机会,可是本身技能与应聘的职位不符并没成功,过后两个月则没有消息,我开始担心找不到工作。然而,我参与的神之心教会每年都会为大专生开办暑期与培训项目,我决定参加并在八周的培训期通过义工项目帮助他人,同时也学会如何创建仪表板(dashboards),而这类需要实时更新数据与实际操作的项目是念书时鲜少有机会接触的。

当联合华利(Unilever)的面试官提出数据可视化(data visualisation)的挑战时,我因为在培训时掌握了相关技术,能在半天内创建出仪表板,并清楚列明让用户一目了然的数据指标。这给面试官留下深刻印象,我也因此被公司录取。

面试建议:

●面试前的准备不只要熟悉相关领域的资料,也包括语言表达。如我曾遇到面试官全程以华语与我交谈,在提到较专业的术语时便碰到了困难。

●等待面试通知的过程中不妨进修、上课学习新技能。

●认识自己的强项并学会应用。我的教会牧师曾说过:“The meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away.”(意指生活的意义在于寻找自己的天赋,而生活的目的是将此天赋给予他人。)

认真对待线上面试

巩圣阳,23岁

毕业:去年7月

学历:新加坡管理学院(SIM)——澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)的专业传播学

寄出简历:约50份

面试总数:4次

求职经历:

去年5月份我就开始找工作。我是中国学生,之前拿的是学生准证前来求学,而打算在新加坡长期发展得申请工作准证,这增加了求职难度。

我最初应征的是补习中心的教师工作,但在准备签约时发现入职条件与面试所谈的有出入。在询问过程中负责人却认为我这名毕业生对合约条件十分计较。经过考虑后我决定不签约。

过后,我也应征保险从业员的工作,顺利通过三轮面试也付费上课与考取相关证书,但工作准证申请了约两个月一直未批准。那时朋友告知有广告客服行销的职位空缺,这跟自己修读的传媒科系有点关联。当他们确定录取我时,我决定先接受这份客服行销工作。

面试建议:

●实习经验可能比兼职工加分,可借此了解自己的兴趣所在,同时建立人脉对以后寻找相关工作有帮助。

●面试前做足准备可显示诚意,问面试官的问题宜与工作岗位或未来前景有关,可尽量多了解公司背景。

●穿着正式,就算是线上面试也要注意妆容与光线背景,这能体现对面试的认真态度。

自我增值 自发学习

许峻伟,25岁

毕业:今年8月

学历:新加坡管理学院(SIM)——美国水牛城纽约州立大学(University at Buffalo)的工商管理(金融)

寄出简历:约40份

面试总数:5次(包括鉴定测试)

求职经历:

我是应届毕业生,今年2月已开始申请商务与科技等相关领域的见习机会和全职工作。在写履历方面,我通过参与的商务策略课程辅助活动请教了学长们如何写简历与求职信,也花了相当多心思根据应征的工作定制求职信内容,可是在过去的三个多月里,只收到四家公司的回复,目前还在求职。

在我参与的面试中,包括投资分析师的工作招聘。面试时,那家物流公司的主管坦白地说我欠缺这方面的技能,但还是花了近一小时与我分享职位具体任职资格要求,他个人的求职经验以及在这工作领域须掌握的技能。

事实上,我还在思考未来事业要朝投资或科技领域发展。面试官的话提醒我在学校所学的或许不足以应付特定职业所需的专业技能。当应聘的职位与本身条件不符时,如何自我增值,自发学习相关技能相信是面试成功的一大因素。

面试建议:

●应征工作时可勇于申请各种岗位的工作,尽量累积不同经验。

●念书时期,应积极参与实习工作或课程辅助活动,为简历增添亮点。

●面试前做足准备。调整心态不应过于消极也不该期望过高。

雇主看重的应征者特质:好奇心、协作能力和积极性

全球知名招聘咨询公司米高蒲志(Michael Page)新加坡副总监王星语说,去年实施病毒阻断措施,第二季度本地招聘岗位与前年同比锐减超过70%。特殊时期过后,市场回升,进入今年后形势变得乐观,第一季度招聘岗位平均每月增长约20%。

王星语指出,自疫情暴发以来,长期岗位转向临时合约是大势所趋,因此社会普遍认为工作变少。米高蒲志高级顾问王楚彤则分析,一些受到直接冲击的行业如零售业虽然面临人手短缺,但在经济形势不明朗的大环境下,普遍缺乏招聘长期员工的信心。

不过,王星语注意到很多年轻人看待临时合约岗位态度中立开放,并乐于在不同的行业和岗位上探索个人潜能。

新加坡国立大学成就未来就业中心(Centre for Future-ready Graduates)总监郑颖说,一项今年的就业调查显示,好奇心、协作能力和积极性是雇主最看重的特质。

求职者有哪些常犯错误?

●临时抱佛脚

郑颖:学生应该从早计议职业规划,不该临时抱佛脚。比如,由成就未来就业中心开设的“事业催化剂”科目开放给从大一开始的所有学生,帮助学生更系统性地规划实习经历,为理想的工作铺路。

●用力过猛

王星语:很多求职者在面试过程中过于想要展现自己,赢得对方青睐,以至于失去讨论重心。重点应放在职位本身,找到双方共同的利益所在。一个理想的工作应该让雇主和雇员各得其所。在自由提问的环节,应该追问和工作岗位有关的问题,而不是过多关注公司的战略发展等,以免被误认为好高骛远。

●漫天撒网

王楚彤:很多人认为广撒网是确保得到工作的第一步。但盲目地投简历,甚至连工作简介都没读的情况下就申请,只会让求职者思维混乱,影响面试的表现。求职者首先应定下大方向,在一定程度上明确自己想要什么,尤其是从第一份工作中学到什么,比如累积人脉,吸取技术经验或是获得某行业的入场券。

求职者问答

★如何在众面试者中脱颖而出?

王楚彤:作为还没有过全职工作的毕业生,面试就是个人第一张名片。很多常见问题,比如“你在实习中学到了什么”,是可以预先准备的。不妨找朋友或对着镜子练习,清晰的逻辑和自信的表达是成功的第一步。

郑颖:首先是要做足功课。有雇主反映面试者对于公司和工作属性缺乏基本认知。另外国大开发了一款人工智能平台VMock,随时帮助学生模拟面试并评估他们的表现,或对简历提出个性化的改善意见。

★第一份工作应做久一点?如果有跳槽的机会是否该争取?

王星语:新加坡人平均换工作的间隔是一年半,30岁以下的年轻人则更频繁,平均是一年三个月左右。这个数据在世界上是“名列前茅”的。

我的建议是半年之内不要随意换工作。现在很多公司对员工的评估是每半年一次,不妨借这个机会跟上司重新对齐自己和公司的发展需求。一般来说在入职一年时重新审视自己的职业成长比较有益。

王楚彤:当然上述的前提是健康的工作环境,如果目前的工作已经影响到你的身心健康就另当别论。

如果只是犹豫当下工作“够不够好”,就要谨慎地做决定。世上永远有更好的工作,跳槽过度频繁有可能会伤害履历,也会让未来雇主在培养职场领袖时心生顾虑。

★我很明确自己的理想和目标,但是现实中没有选择,我该不该接受不感兴趣的工作?

王星语:这种情况下,建议去尝试临时合约的工作,可当作多做一份实习。也许你会发现自己未知的潜力和兴趣,或是积累一些人脉。也许在你意想不到的情况下,遇到赏识你的贵人,就会帮你找到心仪的工作。