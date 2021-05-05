作者一句话：用心聆听， 才能听见那些即将被遗忘的声音。

我们的生活节奏变得越来越快， 一停下脚步我们就产生一种愧疚感。 于是我们拼命赶上时代的步伐，却发现自己走得越匆忙， 眼前的路就变得越来越渺茫。可能是因为我们忘了回头， 忘了自己怎么到达这里，也忘了回去的方向，走错路就无法再回到原点重新开始了。

“历史”对于我而言就是 “回头”。回头再次有机会欣赏自己曾经错失过的风景， 再次有机会聆听以前没停下脚步仔细听的声音，再次找回让自己踏上旅程的初心。它并不是世界上统一的真相，也不是一个国家所叙述的回忆；它是千千万万的声音聚集在一起， 讲述着一段又一段的独特经历，而这些声音相互融合与碰撞着，逐渐拼凑出一个杂乱且精彩的故事。有些故事随着时间慢慢地被遗忘，有些则幸运地继续被人诉说着， 传承着。

但16岁的我对于“历史”这两个字并没有太多的感受， 只觉得它是一个科目，一个需要死记硬背的科目。学习了太多知识点，所有的数字对我们而言变成只是一个个难背的数字，但现在想起来觉得那时的我们其实对课本上的种种天文数字感到麻木了。我们麻木得忘记这些数字背后代表着多少人的死亡，多少家庭的破灭，多少人的声音逐渐在这个世界上消失。这些都成为我们眼中一个个冰冷的数字， 因为我们不曾聆听过。

然而，中四的美国浸濡活动彻底改变了我对“历史”的看法。我们待在美国的时间连两周都不到，但是中三中四学到的那些知识在这短暂的时间里突然被赋予了另一种特殊的意义。当时我们去了好多个博物馆，最让我印象深刻的是美国大屠杀纪念馆。中三的课本中有一张堆着犹太人鞋子的照片，那时的我并没有什么感触，但是亲眼看到这些堆积如山的鞋子，心突然好像被压在鞋堆里似的。当时我才发现，这些鞋子的主人都曾经和我们一样都是平平凡凡的人， 但他们却因为人性的丑恶而牺牲了。

那一刻的我才领悟到，“历史”不是死的，它其实是鲜活的录音笔。直到我们愿意停下脚步按下按钮，认真地聆听着他们曾经有过的心声，他们所叙述的一个个惊心动魄或者平平淡淡的故事，我们才会发现，“历史”不只是一项科目，它还是一种我们与故人心灵上的交流。

但是，新加坡现代化的步伐越来越快，金钱与拆建的声音逐渐消灭着历史微弱的呼唤。许许多多的历史建筑被拆，人们曾经赋予它的回忆也被铲泥机无情地销毁了。当我们终于学会回头的时候才发现，历史的脚步早已渐渐消失了。我们极力想找回以前的声音，但一切都好像已经太迟了。我们再也没有能叙述着我们历史的讲古人， 我们也渐渐无法听懂那些还在努力分享故事的人。

有时我会好奇下一代是否不再学会聆听这些故事， 也不知道回头看看历史所留下的印记。人们创造了历史，但历史也创造了人，如果创造我们的历史都消失了，我们会变成怎么样呢？

人们创造了历史，但历史也创造了人，如果创造我们的历史都消失了，我们会变成怎么样呢？