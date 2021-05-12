【校果】诺雅双文化课程音乐分享会 中西音乐美美与共

4月16日，诺雅初级学院的双文化课程学生在悠扬悦耳的音乐中，上了一堂有趣的中西方音乐欣赏课。课堂加入了学生的现场表演以体现中西音乐的差异，让学生认识到两者的不同表现形式，如调式和调性、中西乐器的特点、审美理念等。

中西音乐欣赏课结合了七名学生的表演。高一生萧雯心演奏《赛马》，以一把二胡演奏出奔腾嘶鸣的骏马，形象地模仿马叫声和马蹄声，体现出二胡的灵活性，表现华乐之美。她也演奏了《空山鸟语》，描绘出深山幽谷，百鸟争鸣的优美意境。

高一生王丹莹说：“这次的讲堂课除了听讲，还能欣赏同学们的精彩表演，这种边学习边享受的体验很有新意。这样的形式也能让我们更好地吸收老师所讲的内容，尤其是那些缺少乐理知识的同学。”

中西音乐结合

中西音乐虽然有不少不同之处，但是两者并非是对立的。王丹莹、周政霆（高二）和林映萱（高一）以长笛、竹笛和古筝演奏《雪落下的声音》，生动地表演中西音乐的融合之美。

王家郗（高一）说：“我最喜欢的是《雪落下的声音》的表演。演奏者结合了东方和西方的乐器，为观众带来了精彩的表演，也使观众更加欣赏西方与东方的乐器。”

林祉慧（高一）也从中领悟到：“音乐是无国界的，因此中西音乐并不冲突，结合起来能够相得益彰。例如，用小提琴演奏中国的旋律的《梁祝》别有韵味。”

这堂音乐分享会以一句“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”画上句号，令人深思。中西方音乐有着异曲同工之妙，中西文化各有等着学生发掘和欣赏的美。文化的多样性会促使人们欣赏不同的音乐风格，文化交流碰撞出的火花会使世界更加灿烂美好。