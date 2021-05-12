【校果】华中光前图书馆翻新 古典元素与现代设备同一屋檐下 订户 来自 / 早报数码 文 / 萧力嘉 刘伟程 发布 / 2021年5月12日 6:00 AM 为了纪念李光前博士对华中的贡献，图书馆以他的名字命名。（沈恒毅提供） 字体大小: 小 中 大 历史悠久的华侨中学光前图书馆按照计划在去年闭馆，展开为期一年的翻新工程。近日，图书馆再次开放，以焕然一新的面貌迎来了新学年和全校师生。来到位于中学部的光前图书馆，两侧玻璃大门自动打开，进入眼帘的是先贤李光前博士的半身铜像，他老人家带着坚毅、睿智与慈爱的目光注视着来者。铜像基座与圆形的书架浑然一体，一排排的书籍散发着缕缕书香。抬眼望向后方，有一道欧式风格的主楼梯，气派非凡，左右两侧四根欧式柱子，神气十足、忠心耿耿地守卫在楼梯旁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 校果 ＠世代 ＠校园 华侨中学 光前图书馆 【字食族】天真至死 【校果】诺雅双文化课程音乐分享会 中西音乐美美与共