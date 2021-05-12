【校果】华中光前图书馆翻新 古典元素与现代设备同一屋檐下

历史悠久的华侨中学光前图书馆按照计划在去年闭馆，展开为期一年的翻新工程。近日，图书馆再次开放，以焕然一新的面貌迎来了新学年和全校师生。

来到位于中学部的光前图书馆，两侧玻璃大门自动打开，进入眼帘的是先贤李光前博士的半身铜像，他老人家带着坚毅、睿智与慈爱的目光注视着来者。铜像基座与圆形的书架浑然一体，一排排的书籍散发着缕缕书香。抬眼望向后方，有一道欧式风格的主楼梯，气派非凡，左右两侧四根欧式柱子，神气十足、忠心耿耿地守卫在楼梯旁。