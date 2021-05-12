作者一句话：希望大家都能守护内心的天真到底。

我有幸与朋友们在清风湿润的早晨认识，在夜雨中浑噩离别。时间很长，世界很大，相识却太短。

当春日温暖的黄昏落在我身上的时候，我会变成一只闷青色的金龟子。

缠绵的阳光贴着我光滑的壳与我在这片苍茫的天光里拥抱，背上偶尔划过的星芒是我短暂生命里少数的璀璨瞬间。我带着最坚硬的盔甲和最脆弱的翅膀独自穿行在喧嚣的人群里，世界好像突然变得好大，我变得好小。被折了半角的翅膀是我与不幸争斗的勋章。调皮的孩子曾经用盒子困住了我，当时我以为自由将从此变成了这一方天地。我被迫在狭小的空间里憋着泪不安地挣扎，我细小的脚推不开这沉重的牢笼，自在的翅膀飞不出这不见天日。我愤怒的吼声只在我耳边回响，血肉模糊的我无人窥见。但后来的我仍是幸运的，当他们把我的翅膀钉在书上时，我忍痛扯断了它。我的角又能再次触摸到一片绿叶，一滴雨珠。我想，还是幸运的吧。

但从那以后，未经预兆的风常常把我吹得幽幽晃晃。有时被吹得烦了，我心里不高兴就硬是要和它作对，偏要逆着这惹人讨厌的风飞行。这样的结果就是被撞得遍体鳞伤，但心里总是舒坦的。我在这些起伏的日子里去了很远的海边散步，我站在一颗温热的沙砾上看海浪卷过，看潮落。贪玩的海珠有时舍不得我的离去就会打湿我的翅膀让我飞不起来，害得我还得花上一点时间晒干它。所以我经常和贝壳螃蟹朋友们一起在岩石上陪伴着太阳沉入海底。螃蟹有时会让我坐在它的背上，它会在这静谧的海边哄着我入睡。当月亮升的足够高的时候我会在睡梦中醒来，爬到最高的枝头与我今夜的月光相聚。它拂过我的脸，和我说这世上最温柔的悄悄话。

我有幸与朋友们在清风湿润的早晨认识，在夜雨中浑噩离别。时间很长，世界很大，相识却太短。我永远会记得在每个夜里为我盖被的蝉，带我触摸云层和星光的鹰和听我难过的蝶。他们在我艰难的旅程里给予了我动人的真情。让我期待着每一个早晨的到来，和每一次新的相识。

我想去到世界的边缘，去看那到底是一角悬崖还是一片海。然而我的生命过于短暂，我只能不停地走，直到有一天我的身体被黄沙埋没。但那也没关系，至少我在努力地探索未来，我的轨迹会被这颗长情的星球永远铭记。我经常想会以什么方式告别，我的人生最终会停泊在哪里。如果是在热闹的城市里，我希望生命在我站在最高楼角处时永远停止，我要以最炽烈真诚的爱去亲吻这个赋予我生命的世界。如果是在湖泊里，我希望我能躺在一片叶子上和轻柔的水一同汇入海里，我想同落鲸一起去到海里的最深处。如果在森林里，我想在温热的泥里听着知了的声音安静地闭上眼睛。这最后的片刻一定是要属于我的，我从不害怕离开，我只是好奇。

我是一只闷青色的金龟子。

我在春日的光里诞生，我生来就是要活得热烈。

编辑部通信

今天上网的《校果》报道：

○诺雅双文化课堂音乐分享会 中西音乐美美与共／林映萱报道

○华中光前图书馆翻新 古典元素与现代设备同一屋檐下／萧力嘉、刘伟程报道

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