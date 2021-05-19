【校果】“繁华语宙”动画与悬疑游戏 辅助常规华语学习

根据教育部在1992年、1999年、2004年及2010年的调查评估，高达61%的华族家庭以英语为日常用语。六名义安理工学院三年级生发起了名叫“繁华语宙”的项目，并联合推广华文学习委员会推出一套华文学习辅助资源，其中包括动画视频与悬疑游戏等。他们希望通过视听及触觉激发中学生对华文的兴趣，以更加轻松有趣的方式学习华文。

“繁华语宙”的制作团队花费了五个月的时间完成这一系列的学习辅助资源。首先是动画视频，视频讲述的是《不可思议的打印机》这本书的故事内容，其中结合了可爱的动画与幽默的语言，引发中学生的共鸣。视频也附上拼音字幕，让学生可以学习更多新词汇并更好地理解故事内容。视频的尾声，女主角的道具“小口袋”忽然不翼而飞，视频作者也将故事接下来该如何发展的选择权交到学生手上，让学生透过悬疑游戏，成为故事中的角色，延续动画视频的内容。游戏将需要玩家搜索各种线索与推理，找出 “小口袋” 被盗的真相。

制作团队在视频中向抗疫前线人员致意。（受访者提供）

“繁华语宙”在八所中学试点测试，分别是辅仁中学、基督堂中学、兰景中学、巴耶礼峇美以美女校、淡马锡中学、武吉巴督中学、茂桥中学和尚育中学，皆获得了正面反馈。

由于此项目是在冠病疫情期间开始筹备的，制作团队碰到了不少困难，包括团队无法同时在一处完成工作，必须分成两个小组；须要在家里完成动画视频，而家里电脑又与该软件不匹配；无法见面拍摄视频等各种挑战。然而，团队每个成员都没有轻言放弃，也不想让一路上指导与陪伴他们的老师们失望，最终克服了种种困难，完成了这份学习资源。让他们深感荣幸的是，这一路上有推广华文学习委员会的全力支持。他们也在视频中向防疫前线医务人员、警员、餐饮业与服务业等工作人员致敬。

动画师陈静慧（20岁）说：“最令我感到自豪的是，每个成员都在自己的岗位里突破自己，并尝试了在理工学院三年学习时间里从未尝试过的编码与动画等。虽然过程中我们遇到了不少困难，但我们并没有因此而放弃。”

（作者是联合学生通讯员）