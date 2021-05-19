【校果】人生如戏 郭践红与学生分享父亲郭宝崑生平与作品

全国高中H2华文与文学讲座于4月21日在Zoom平台举行。教育部邀请了实践剧场艺术总监郭践红作主讲嘉宾，以女儿、实践剧场掌舵人、本地艺术工作者多重身份，分享郭宝崑先生的创作《傻姑娘与怪老树》和《㗝呸店》。

郭践红以女儿的身份分享，让学生对新加坡剧场领军人物郭宝崑的生平有更深刻的了解，同时也加强学生对新加坡戏剧发展史的认识。郭宝崑的一生就像是新加坡戏剧发展的缩影，戏与人生密不可分。

郭践红相信，好的剧本要有让创作人制作不同版本的空间，将它发扬光大，而《傻》就是这样的剧本。她认为，这个戏剧吸睛的地方是舞台的抽象化，提供大量想象空间，引致不同的诠释方式。

这番话让戏剧爱好者深受启发。南洋初级学院戏剧社成员林嘉欣（17岁）说：“听了郭践红老师的分享后，我们有如醍醐灌顶。她说的这种剧本，我们也许一辈子写不出来，只能当作至高无上的目标去努力奋斗。”

虽然只是一场戏剧讲座，郭践红的分享同时引导学生塑造互助互爱，积极向上的人生观。她提到了父亲常对她说的话：“多看别人的长处，少看别人的缺点。”这句话令她印象深刻，时常提醒她要包容、关怀他人。

观看完《㗝呸店》的讲解后，南初的一群高二学生有感而发，拍摄了一段有关新加坡Kopitiam（咖啡店）文化的视频。视频当中，学生们依次“下单”，点了：“tak kiu”（踢球)，即美禄、钓鱼（中国茶）和“Kopi Gao”（特浓咖啡）等饮料。

在妙趣横生的活动中，学生亲身体验了咖啡店文化，进一步加深了解。

本讲座由教育部课程规划与发展司母语处华文高中组主办。

（作者是南洋初级学院学生通讯员）