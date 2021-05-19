【校果】人生如戏 郭践红与学生分享父亲郭宝崑生平与作品

来自 / 早报数码

文 /
杜文菲 黄洛霖

发布 / 2021年5月19日 6:00 AM

实践剧场艺术总监郭践红于线上分享父亲郭宝崑生平及对本地戏剧的贡献。（作者提供）
实践剧场艺术总监郭践红于线上分享父亲郭宝崑生平及对本地戏剧的贡献。（作者提供）

字体大小:

全国高中H2华文与文学讲座于4月21日在Zoom平台举行。教育部邀请了实践剧场艺术总监郭践红作主讲嘉宾，以女儿、实践剧场掌舵人、本地艺术工作者多重身份，分享郭宝崑先生的创作《傻姑娘与怪老树》和《㗝呸店》。

郭践红以女儿的身份分享，让学生对新加坡剧场领军人物郭宝崑的生平有更深刻的了解，同时也加强学生对新加坡戏剧发展史的认识。郭宝崑的一生就像是新加坡戏剧发展的缩影，戏与人生密不可分。

郭践红相信，好的剧本要有让创作人制作不同版本的空间，将它发扬光大，而《傻》就是这样的剧本。她认为，这个戏剧吸睛的地方是舞台的抽象化，提供大量想象空间，引致不同的诠释方式。

这番话让戏剧爱好者深受启发。南洋初级学院戏剧社成员林嘉欣（17岁）说：“听了郭践红老师的分享后，我们有如醍醐灌顶。她说的这种剧本，我们也许一辈子写不出来，只能当作至高无上的目标去努力奋斗。”

虽然只是一场戏剧讲座，郭践红的分享同时引导学生塑造互助互爱，积极向上的人生观。她提到了父亲常对她说的话：“多看别人的长处，少看别人的缺点。”这句话令她印象深刻，时常提醒她要包容、关怀他人。

观看完《㗝呸店》的讲解后，南初的一群高二学生有感而发，拍摄了一段有关新加坡Kopitiam（咖啡店）文化的视频。视频当中，学生们依次“下单”，点了：“tak kiu”（踢球)，即美禄、钓鱼（中国茶）和“Kopi Gao”（特浓咖啡）等饮料。

在妙趣横生的活动中，学生亲身体验了咖啡店文化，进一步加深了解。

本讲座由教育部课程规划与发展司母语处华文高中组主办。

（作者是南洋初级学院学生通讯员）

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容