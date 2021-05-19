【校果】学生制作双语视频 探讨疫情时代国际变革

由华侨中学（高中部）和通商中国联办的“中国通识论坛暨通商中国青年擂台赛”在5月12日下午掀开帷幕。尽管疫情升温，但这并未浇熄全国修读中国通识的学子通过线上平台参与活动的热情，青年擂台赛的一众选手铆足了劲，通过精心制作的短视频一较高低。

今年论坛的主题围绕着后疫情时代的中国与世界展开讨论，此庞大议题涉及到了中美之间的博弈，国际秩序的重塑，全球数码化的必然性，中国的“一带一路”，以及能源和科技变革。主讲者李光耀公共政策学院顾清扬博士从经济学和地缘政治学为出发点，论证了在未来充满变数的全球治理环境里中国国内、国际双循环的重要性。复瑞渤集团亚洲区首席执行官欧阳修章则从市场的角度切入，为与会者揭示了未来值得关注的行业和技能，例如跨国语言、可再生能源技术、气候经济学、数据科学、5G物联网、云计算等。

两位专家不约而同地谈到未来全球化进程和中国的双循环新发展格局，这对新加坡同样有启发性作用。新加坡作为“一带一路”中重要的枢纽，可借机建立区域供应链，将世界经济重心转移至亚洲。他们都认为若想要在这丰富的资源和职业发展机会中分一杯羹，语言作为沟通媒介必不可少，精通双语将让新加坡青年成为更有竞争力的国际人才。

青年擂台赛中，五支脱颖而出的参赛队伍也以流利的华语和英语，深入探讨了多个具有现实意义的课题——从大国博弈到疫苗外交，从“中国制造”到远程医疗，无一不是时下最热门的课题。参赛的短视频皆以幽默风趣的形式，将严肃的内容深入浅出地呈献出来。其中，德明政府中学第二组参赛选手通过角色扮演，将中美的博弈和亚细安的两难处境精彩呈现。华侨中学第一组也不甘示弱，选手们用尽十八般武艺，乔装打扮造型出彩，内容生动活泼，引人入胜，将时事课题化作故事娓娓道来，吸引观众的注意力。德明政府中学第三组的表现也令人惊喜，参赛代表仿佛说相声似的，不仅资讯丰富，叙述时遣词用字还兼顾韵脚和谐。

评审团在做出艰难的定夺后，宣布德明政府中学第二组夺得桂冠，华侨中学第一组和德明政府中学第三组分别荣获亚军和季军。短视频参赛者之一的李侞晔（华中高二，18岁）在赛后说：“由于无法线下集体拍摄，今年比赛最大的挑战是要拍摄出既有深度，又趣味盎然的短片。但这样新颖的尝试也开拓了我们的思维，推动我们摒弃传统的做法，大胆另辟蹊径。”