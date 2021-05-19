环保道路充满未知，但人类从来不是先预知未来才做出决定，再好的政策也必须与时并进，及时做调整。

又一场林火，这次在喜马拉雅山区，灾情是15年以来最严峻。朋友在群组里发了她两年前拍的照片，当时的喜马拉雅山上白雪皑皑，与如今被大火吞噬的画面天壤之别。有专家指出，火势不受控的原因包括区域的严重干旱和当局对山火不够重视等。气候变化虽然不能直接导致火灾，却加剧当地干旱的情况，与这场烈火脱不了干系。外媒报道，该区域已有几个月没下雨、降雪。

全球变暖将提高林火发生的频率和破坏力，也许新加坡未发生严重的林火，未来可能遭烧毁的森林或更少，但气候变化对我们生活的影响无处不在。

过去几周的天气非常闷热，尤其下午时分，被汗水浸湿的衣服黏在皮肤让人难受，想立刻进到有冷气的空间。又如前几次连续下了数天的长命雨，使本岛多处淹水。我不记得10年前的太阳那么晒，雨势那么大，以为是自己记性不好，但朋友都异口同声地说气候恶化不是错觉。

环保关乎每个人，可每每谈到要减少二氧化碳排放，提升可再生能源利用，发展绿色金融等，这些讨论其实并不接地气。民众即使有话语权，推动全面绿色改革与否的关键仍在于掌权者，决策人须愿意倾听民声，并认真看待环境问题。

新加坡政府于今年4月宣布将征求超市等利益相关者的意见，并于下半年展开公众咨询，决定对一次性塑料袋收费的模式。看见新闻后我竟无感，只希望各方这次不会再忽视塑料问题。

我曾于2018年访问义顺集选区议员黄国光，当时聊到新加坡能否就一次性塑料袋收费，他说：“有不少国家征收塑料袋税，一些则完全禁止一次性塑料袋的使用，新加坡为什么不能尝试踏出第一步？”那次采访是为了写大学的博客作业，将整理好的文章传上网后，留言的同学都支持对一次性塑料袋收费。我们也屡次在班上讨论塑料的问题，清楚塑料污染不过是众多环境问题之一，对一次性塑料收费也可能给低收入家庭带来冲击等。但政府能否将收到的费用重新分配给有需要家庭，或是将积累的款项用来资助绿色计划，增加社会保障等？

环境问题牵扯层面多，涉及范围广，推出完善方案极具挑战。环保道路充满未知，但人类从来不是先预知未来才做出决定，再好的政策也必须与时并进，及时做调整。

冠病疫情去年在本地暴发，我国政府于4月3日宣布即将进入阻断措施，四天后人人二话不说开始居家防疫生活。纵使阻断措施带来许多不便，但全民防疫见效，我们渐渐习惯新常态，一些人现在甚至抗拒回办公室。适应疫后新常态和推行环保改变生活同样需要时间适应，以及愿意放弃习以为常的便利。人类与地球已危在旦夕，不做出调整如同选择坐以待毙。