学生沉浸“新空下” 听新谣感受生活

“新空下”新谣音乐分享会正如火如荼进行中，刚过的四月来到了圣希尔达中学、林景中学、百德中学和武吉巴督中学。学生现场聆听弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻演绎历届“新空下”优胜作品，加深对新谣的认识。

圣希尔达中学的中四生傅诗庭（左）认为新谣歌曲与生活息息相关，中二生陈恩琦（右）觉得新谣是具本地特色的歌曲。（关俊威摄）

音乐可走入生活，歌词也能反映日常，这亦是本地新谣歌曲所具备的特质。

圣希尔达中学的中四学生傅诗庭（16岁）看完校内举办的“新空下”新谣音乐分享会后说：“每一首新谣都有自己的故事和背景，与生活息息相关。这音乐分享会让我了解到原来华文歌词可以生活化也可以很优美，还能叙述生活中每一件值得纪念的事。”

从新谣歌词学华文生词

圣希尔达中学中二学生陈恩琦（13岁）说：“我以前觉得新谣只是普通的华文歌曲而已。可现在，我觉得新谣是具有本地特色的歌曲。”

左图：百德中学的学生王英硕说，新谣原来有很现代，很流行的歌，有些歌还很有趣。右图：同校的王嘉怡说，新谣歌词让她接触到华文生词，在哼唱中学习华文。（受访者提供）

百德中学的两名学生王英硕（13岁）与王嘉怡（13岁）都提到一首历届“新空下”的新谣创作“Kopi-O”，勾起他们小时候与家人度过的美好时光。除了经典歌曲，“新空下”音乐会也演唱近期的学生创作。

王英硕说：“新谣原来有很现代，很流行的歌，有些歌还很有趣。”王嘉怡则提到新谣歌词让她接触到华文生词，在哼唱中学习华文。

新谣让学习华文更有趣

林景中学华文老师张思瑾说：“参与‘新空下’新谣音乐会是一种文化传承，我们希望通过不同方式激发学生对新谣和学习华文的兴趣。”

参与“'新空下”新谣音乐分享会的林景中学师生与弹唱人制作室表演者及负责人合影。张思瑾老师是中间第二排（右一）戴口罩者。（受访者提供）

武吉巴督中学的华文老师张悦则说：“我们在近期的华文课通过一个小‘挑战’，让学生学习新谣歌曲。音乐会当天，我们看到不少学生把新谣歌词带到学校礼堂，跟着‘弹唱人’合唱《我们这一班》。通过音乐，学习华文变得更有趣。”

武吉巴督中学老师出席音乐会后合影。左一是受访的张悦老师。（受访者提供）

配合2023年“新空下”全国学生新谣音乐节主办的这系列活动是由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。

★报名参加新谣歌唱及创作比赛

“新空下”新谣歌唱及创作比赛已开放报名，现可浏览go.gov.sg/xkx2023和xinyao.zaobao.com“新空下”专题页面了解详情。

★报名出席新空下音乐营

“新空下”新谣音乐营现已开放报名。在籍学生可免费参加，学习作曲、填词、歌唱及舞台表演技巧。

“新空下”新谣音乐营

5月20日（上午8时30分至傍晚5时30分）与5月21日（上午8时30分至下午2时）

新加坡理工学院会议中心（500 Dover Rd S139651）

报名网站：go.gov.sg/xkx2023-musiccamp

报名截止日期：5月5日

★上网参加IG歌词分享活动 赢星巴克礼券和“新空下”大决赛门票

配合2023年“新空下”全国学生新谣音乐节，主办方推广华文学习委员会今年特别增设“你最喜欢的歌词是？”Instagram（IG）送奖活动。参与详情可浏览bit.ly/cpcll-lyrics-contest。

20名幸运儿将各赢取10元星巴克（Starbucks）礼券和四张“新空下”大决赛门票。

活动截止日期：6月3日。