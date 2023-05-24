2023年“新空下”歌曲填词组开放报名

一首令人难忘的歌曲，除了需要悦耳的音乐，动人的歌词也是另一关键。

2023年“新空下”歌曲填词组别现已开放报名，指定主题是“友情”：无论在人生的哪一个阶段，朋友都是我们生活中不可或缺的一部分。与朋友之间的点点滴滴都将成为我们成长的养分。比赛鼓励学生结合自身的生活经历，发挥想象，为歌曲填上词句，歌名可以自行拟定。

比赛所提供的曲子由本地资深创作人颜毓添创作。他的作品曾被林志炫、赵传、吴宗宪、梁咏琪、吴倩莲、陈洁仪、张卫健、游鸿明、王馨平等歌手所选唱。

参赛详情

参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以五人为限。

参赛资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。个人参赛学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。参赛者提交报名表格后，主办方将提供链接让参赛者上载词句。

报名截止日期：6月23日

若成功入选，主办方将于7月12日至7月19日之间以电邮的方式通知参赛者。

你可以到推广华文学习委员会网站下载比赛所提供的曲子。

歌曲填词评分准则（评审有最后裁定权）：

“新空下”全国学生新谣音乐节由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。想了解更多详情，可浏览“新空下”专题页面。