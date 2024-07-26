【取火】隋子茜：蚂蚁

它们移动的速度趋向疯狂，犹如头发丝一样细的腿捣鼓成了残影，世界末日要来临了一般，谁都看不出它们的表情，感受不到它们的情绪，但是它们的急切感就是能像针一样刺进我的皮肤。

这个世界上有两种人，观察蚂蚁的人和一脚把蚂蚁踩死的人。

我从小就喜欢观察蚂蚁。农村里的蚂蚁很有趣，每一只我都不想错过，每一只都有灵性。

观察蚂蚁的乐子很多，我喜欢给这些整天忙里忙外的无辜蚂蚁设置各种障碍，比如拿小草挑拨它，使它的身体翻来覆去，然后看它的反应。它后知后觉遇到了危险，挣扎起来，开了二倍速爬行，我就一掌拍到它前面，给它不小的震慑，像是《西游记》里的五指山一样从天而降。它急得在我的手面前打转。

“别这样，要下雨了，我得快点回家。”

这是我第一次听蚂蚁开口说话，但是我当时小得还在穿开裆裤，没有什么是不可思议的。

我呆愣着，乖乖地把手移开。

“感谢理解。”那蚂蚁风尘仆仆，带领着一帮小蚂蚁，从我穿着露趾凉鞋的双脚中间前行，到现在还记忆犹新。

那些个酷暑我都是撅着屁股看蚂蚁打发过来的，搬到学校宿舍的当天晚上，我望着昏暗的房间发呆，然后眼瞅着一只迷你的红蚂蚁，从潮湿的木质地板缝隙里冒了一个头。我俩“深情对视”的那几秒里，我不知道它在想什么，反正我在想真没料到有一天会和蚂蚁同床共枕。

大城市的红蚂蚁，真稀奇。

它胆子大，见我没吭声就钻出来了，灯光射穿它的身体，照成西柚色，它绕着房间一圈，然后停在我面前，喝地板上的眼泪。

我的脑袋像是被人打了一般，竟然觉得它和我小时候遇见的那一只是同一只蚂蚁。

为什么总是想到蚂蚁，因为总觉得和新同学的相处模式，有点像我小时候逗蚂蚁的感觉，他们喜欢说一些莫名其妙的话，做一些莫名其妙的事，然后等着观察我的反应。

我就会装傻，心甘情愿做出他们期待已久的反应，把他们逗得哈哈大笑，我连最基本的挣扎都没有，我甚至比不过一只蚂蚁。

我真好笑。

“一点都不好笑。”红色蚂蚁趴在我的手掌说：“你小时候把别人吃过的雪糕棍捡起来继续舔的时候才好笑。”

我的妈，果然是它，穿个红马甲我就差点认不出了。

可是为什么，我同样急得在原地打转，对挡在我身前的同学说：“别这样，要下雨了，我得快点回家。”

他们却未曾放过我。

那一段时间，我时常见到蚂蚁，教科书上的英文油墨会扭动成鲜活的蚂蚁，在复印纸张上跳跃。桌椅也爬满了蚂蚁，被这些饥饿的生物啃食得残破不堪。或是蚂蚁从天花板上的冷气孔中乌央乌央地涌出，跟随冷气一起挤入我的骨缝之中，然后疼痛袭来，蚂蚁占领我的身体，扼制我的呼吸。

恍然间，我就忽然看见那只蚂蚁又领着一帮蚂蚁，从我穿着露趾凉鞋的双脚中间前行，在被人踩硬的黄土地上，从我的影子中走到热浪里，我手中的雪糕流到地上它们也不理睬，只是排成一条曲曲折折的直线。

它们移动的速度趋向疯狂，犹如头发丝一样细的腿捣鼓成了残影，世界末日要来临了一般，谁都看不出它们的表情，感受不到它们的情绪，但是它们的急切感就是能像针一样刺进我的皮肤。

我亦步亦趋地跟着蚁群走，浩浩荡荡地连成好长一条龙，从几十米到几百米，最后几乎要离开这个村庄了，它说要去城市，去一个下雨时有高楼大厦钢筋水泥帮它们遮挡的地方。

我就快步上前，一脚把蚂蚁给踩死了。

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