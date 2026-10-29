日本相对来说，从来咫尺远近。时区比岛国快区区一个钟，科技技术早已超领全世界，那是机器人初诞的AI前智时期。

飞赴羽田则得耗费三分之一天，中产家庭储蓄投注难能的远行，那个日币尚强、日牌未遍布的时代。正如此前的北海道旅，本度中部游同择联程转机抵达，途留香港，两段中程航班使长途跋涉稍显盈短，经济明智。

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历史记载剑枪飞溅，然则二战日帝昭南封掩社会知识课本，元明倭寇敌对溺沉中国古代外海。先祖前世怨缘与我辈不熟不属，不料情感记忆私自自私，个人美好时光总是覆写公众暗黑岁月侵占SD卡。

——6岁那场偶骤的大雪，以及堆得不够圆和的小雪球；便利商售的贴纸小簿，初现卡哇伊叠斯内的既视感。还有，遗落Uniqlo衣间的Snoopy餐盒，导游亲领寄返这小男子，真是“亲切”。

原本与母亲约定小六会考后玩游北海道，无奈福岛核电事故及其后辐射健康隐忧无限拉远计划。直到事发六年后先应允我携高中友达毕旅东京：逛秋叶原不如上野赏秋叶及西洋美术，登东京铁塔不过爬高尾山观景泡温泉。而北海道得再待六年疫后才去成。即便偶遇日本的可爱之处，断续间隔的三趟日旅难以根植恋慕之情。

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前后两次分别在台北香港转机，多少体悟港台人民频繁旅日的向往，地理同处东亚板块飞行便捷许多。一半的时程就能到达，日本过去殖民台湾俘虏香港之所以快彻，当下其经济科技文化的触角之所能深延，一切事半功倍。

日剧日漫日摇震撼了一两代人的青春，而那些感动流转成许多非日文的创作余震，流行文化承载投射创作人及大众对这个国度的想象憧憬。因为林夕耳里传来唱片店内的异国民谣，情节生出情结，所以大家眼角瞧见的街道巷口反而熟识，后人都叹：“空中飞叶／横越多少季交替／给这景致着迷”【1】。

错失了哈日代目，生不逢粤曲辉煌，学补日系粤词精，二手体验成一手。小时经年不解密麻的《富士山下》，直至见山又是山，先明“谁能凭爱意要富士山私有”。又有言：“明年即使有热血／初樱初雪／又如何约定”【2】，松本城天守、江之岛日落、东京都夜景，那些无法拥藏的，难以二再的，尤其动人珍贵。

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在空中的那几钟，睇返国泰机上的“White Summer”演唱会实录娱乐一下，遥想降落后的秋分寒露。很快的，我将以两年学成有限的日语文，只字片语行踏某个他方。

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〔1〕摘自林家谦作词作曲演唱《秋叶缘》，歌名巧谐秋叶原，与否缘由此地无可查证。

〔2〕摘自黄伟文作词Howie@Dear Jane／容祖儿作曲容祖儿演唱《东京人寿》。