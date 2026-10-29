最近沉迷于之间。

比如和partner家的小朋友相处。介于陌生人和同枱吃饭之间，介于长辈和同辈之间。小孩总是像猫一样钻来钻去，一副随时要和彼此打死结的样子，恰恰象征一种关系的液态。

小孩最先认识爸爸妈妈，后来也许哥哥姐姐。那些不是妈妈也不是姐姐的，难以称谓的突然出现的人，又怎么样呢？

接连对不同的严肃剧场感到失落后，看了一部脱口秀似的喜剧《小孩越胖越难拐》，演员挑战在1小时内演31场短喜剧，场内呼喊数字和笑声络绎不绝，但我也很愿意感受那些稍微冷下来的片刻。那是一种之间。观众在尝试弄懂笑话吗？是不是有点难笑？演员会不会在等它结束，期许下一段会更好？

看剧理想的状态是，演员不只是推动剧情的工具。一些瞬间你会看见演员的真身和角色互相拉扯，那种幽微的尴尬感也是之间。它未必要让你如坐针毡，可能只是不小心打开了新的次元壁。打动观众的假戏要有真情，演员自己怎么想？一些剧作要求角色爬高爬低，或找亲密指导员来设计安全走位，这些冒险都要求精准和相信，出戏则恰恰相反，那一瞬间恍神，可能更让人着迷。

人与人之间说话的时候，彼此吸纳对方的气息和谈吐方式。而媒体人作为万物的之间，早该习惯了一套最光滑舒适的话语，争取沟通的最大公约数，面对公关和受访者，称之为礼貌和专业。因为都在努力进行“解释”，对于来往中的诸多摩擦或龃龉，有种形容叫手工不好。

然而我其实也珍惜那种，一通电话或一封电邮无法弄懂的东西。

像我这样的人注定学不会体面的自我介绍。

《小孩越胖越难拐》的剧名跟故事本身没什么关系，这是我喜欢它的另一件事。

理解和共情都不是那么理所当然的事，故事没有说好的时候，再重要的课题都不足以兜底。拿掉本该如此、向来如此之后，我们如何愿意费劲诉说和理解？

结果论的人也许不会相信过程更重要，可是，之间当然是重要的，因为有时在路上，我们会忘了自己为什么出发，时而想要掉头。

我依然思念那个不是妈妈，也不是姐姐的女人，当然是因为她不曾催我上学写作业，也不和我抢玩具或衣服。现在的我着迷观察小孩们脸上困惑又不服输的表情。这份容许流动和难以解释，不强调养育和侍奉责任，不为了恒定社会伦理而存在的关系，我甚至愿意将之形容为酷儿性。