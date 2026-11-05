最近滑 Threads 时，我发现“金色记忆球”这个词频频出现在网友的贴文中。无论是去旅行、看一场期待已久的演唱会，还是生活中某个令人难忘的瞬间，只要是值得珍藏的美好回忆，似乎都能被称为一颗“金色记忆球”。乍听之下，有点像英文的Core Memory。

我以为只是近期流行的网络用语，直到好奇地上网查找，才发现它源自电影《脑筋急转弯》。电影将人的记忆具象化为不同颜色的球体，其中金色记忆球象征快乐的回忆。

如果要选出近期最闪亮的一颗金色记忆球，我想，非理想混蛋的高雄巨蛋演唱会莫属。

我不是那种时时刻刻都在听理想混蛋的歌曲，但至今仍清楚记得去年初次看他们演唱会时的悸动。四名男孩如同愚者般站在舞台上，唱着自己创作的歌曲，尽情享受着舞台上的每一刻。当下非常确定，下次有机会，还要再去看他们演出。

开票时，我提早登入等待抢票却怎么都抢不到票。那是我第一次感受到理想混蛋在台湾的人气。眼看着买票无望，要放弃时，主办方竟然宣布加场。得知消息后，我立刻张罗朋友们帮忙抢票，最后总算有朋友成功帮我买到票。

虽然不是他们很早期的粉丝，但看着他们从小小livehouse登上巨蛋舞台，始终能够保持着对音乐的初心，实属不易。很幸运，这次能够亲自见证他们攻上高雄巨蛋的重要时刻。

演唱会中有不少让我印象深刻的环节，从开场都有不同惊喜，没想过他们会从旁边延伸舞台升起来出场，以叛逆又帅气的姿态演唱《天真世界的叛徒》，为整场演出揭开序幕。

第一环节结束后，他们说已经30岁，不再是青少年，然后迎出嘉宾公馆青少年（馆青），我没有听过他们的歌曲，通常对不熟的嘉宾不会特别关注。可是听了现场回去听馆青的歌发现十分和我胃口，热血与青春。

原来，去年小巨蛋演唱会时，吉他手阿哲曾翻唱馆青的《星星》，当时原唱也恰好坐在台下听着。这段意想不到的缘分，后来延续成了合作曲《相似形》。两团合唱时的和声十分美妙，搭配轻快的旋律，让现场气氛格外欢乐，一起站在舞台上显得格外壮观。更惊喜的是，阿哲罕见放下吉他，与公馆青少年再次合唱《星星》。从去年的翻唱，到今年站上同一个舞台，故事的延续，十分梦幻。

此外，最令我印象深刻的，莫过于不插电版的《不是天气晴朗才爱你》和《平衡木》。他们提到，《不是天气晴朗才爱你》最初的模样就是不插电版，因此特别希望能在巨蛋与大家分享。听着四个人以最纯粹的方式演绎熟悉的曲目，更能感受到他们的诚意。主唱鸡丁的声音极具穿透力，却又带着温柔的质感，尤其适合演绎这类抒情歌曲。少了华丽的编曲，却多了一份纯粹与温柔，让人听得十分满足。

他们还特地走到场内的小舞台演出，让二楼的观众也能近距离欣赏表演。到了点歌环节，更直接走下舞台，来到摇滚区左右两侧唱点歌。看得出他们真的很用心，想要与粉丝近距离互动。

唱到《亲爱的大地》时，可沛一度哽咽，团员们在一旁默默陪伴着彼此。（作者提供）

今年鼓手可沛经历了人生中的重大变故，似乎也让他变得更加成熟。而《亲爱的大地》正是一首写给父亲的歌。当点歌环节唱起这首歌时，看见可沛一边流泪一边唱着，我的眼泪也不受控制地落了下来。平时很少在演唱会上落泪，但那一刻仿佛被触及灵魂，眼泪怎么也止不住。阿哲一开始便对他说：“兄弟加油！”。唱到一半，可沛一度哽咽得唱不下去，建廷便轻轻拍着他的背，阿哲也递上纸巾，鸡丁则在一旁默默流泪、擦拭眼角。看着团员们以各自的方式陪伴和支持着彼此，非常暖心。

最后安可，我终于听到给我无限勇气的《在地球爆炸之前》，如同歌词所说“生命就该浪费在美好瞬间”，例如此时此刻的演唱会吧！唱满三个半小时，值回票价，而我还意犹未尽。能够在台湾交换期间，参与他们的演唱会，我想，我会好好收藏这颗属于理想混蛋的金色记忆球，感谢他们的音乐总是给我无限的力量。

后记：最后私心安利一下理想混蛋的新专辑《偶像包袱》，第一次听非常喜欢与高尔宣合作《一样会爱上你》抒情摇滚，特别喜欢Bridge过后鸡丁唱出“沉醉你孤傲的美丽，亲吻别清醒”的部分，尤其是最后“清醒”二字的转音实在令人着迷。

原本一直播放《最后一个谎》《美其名》《相似形》后来发现《飞航模式》很适合这个时代的我们。在这个资讯过于庞杂、外界喧闹的时代，或许我们都需要偶尔进入飞航模式，暂时与外界断开联系，才能重新听见自己真实的声音。