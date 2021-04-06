癌症化疗后 为何手脚发麻？

有些癌症病患在接受化疗后手脚发麻，这是什么原因导致的？这情况是否永久性的？《新明日报》《活得好》请肿瘤专科医生解析。

新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣接受《活得好》访问时说，一些癌症病患在接受化疗后手脚发麻，是源于化疗药物对手脚神经的损害。

构成神经损伤的机理分两大类：

其一，是化疗药物对神经细胞脱氧核糖核酸（DNA）的破坏，导致神经细胞死亡。铂金类化疗药可能会引发这样的副作用。

其二，是化疗药物对神经细胞分子架构的破坏，使到神经细胞无法正常传递神经信号。紫杉烷类药物往往会引发此类效应。

黄医生解说，手脚神经病变能分为：

急性反应：在化疗后数小时或两三天内出现。除了手脚发麻，还可能肌肉和关节疼痛。还好这些症状在几天或两三周内自然消退，一般会完全缓解。

慢性反应：在接受化疗几周到多个月后才逐渐出现，并存在累积性与持续性。有些患者完成化疗疗程后的三个月，还可能继续恶化。得待慢性神经病变完全缓解，需要多个月，甚至一年。有部分病人终身会有化疗残留下来的神经病变。

“由于慢性神经病变可能对病人带来终身的影响，我一再强调病人必须与医生紧密配合，若出现手脚发麻症状，应立刻给医生反馈。医生会根据病情的需要调整化疗药物的剂量或治疗的周期，甚至更换药物，以避免病人出现永久性的严重神经病变。”