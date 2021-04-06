嘴巴像被热食烫伤 灼口症女性较常见

口腔问题不只是关系着牙齿或相关的卫生习惯。灼口症（Burning Mouth Syndrome）属于一种良性的慢性口腔疾病，受影响的群体占世界人口的1至2%，并以女性较常见。患者会察觉到口腔有烧灼感，但往往不会发现任何明显口腔异状或是异常的血液测试结果。

新加坡国立牙科中心口腔颌面外科部顾问医生沈秋霞指出，男女皆可能会患上灼口症。通常患者的年龄介于40岁至70岁，但近期有越来越多较年轻的患者前来求医。

烧灼感部位因人而异

针对灼口症的常见症状，沈医生说：“通常患者会在舌尖部位感到烧灼感，但舌头上、上颚部位、唇内表面也可能会有烧灼感。烧灼感的实际状况因人而异，并可能发生在口腔的任何地方。除了像嘴巴被热食烫伤一样的烧灼感，口腔也可能觉得干燥，也可能无法咽下特定食物。灼口症可以突然发作，也可能逐渐产生。”

目前，灼口症的确切病因仍不明。不过沈医生指出，一般相信这属于一种周围神经病变问题，而这指的是口腔中的神经纤维功能过剩，即使在没有受到刺激的情况下也会传递烧灼感。

灼口症的导因可包括以下：

·体内荷尔蒙失调，例如可发生在绝经后妇女身上。

·面对庞大压力，如失业、家人或伴侣逝世。

·患有精神障碍，如焦虑、抑郁症或创伤后压力心理障碍症（Post Traumatic Stress Disorder，简称PTSD）

·面对颞下颌关节紊乱（Tem-poromandibular Joint Disorder）或口腔干燥问题。颞下颌关节紊乱是一组会引起下颌关节与其周围和附近肌肉疼痛的疾病。

·有慢性疲劳综合征。

·患纤维肌痛（Fibromyal-gia）。

沈秋霞医指出，如果不接受适当治疗，一些人的症状可能会恶化。在其他情况下，烧灼感也可能逐渐消失或长期存在。

她说，确切是什么原因导致灼口症需要经由牙医或医生做恰当的诊断与评估，确保不是口腔扁平苔藓（oral lichen planus）或酵母菌感染等其他原因而引起的烧灼感。

戴假牙年长者须警惕

事实上，有许多口腔炎症可能导致口腔有烧灼感，尤其是戴假牙的年长者要警惕。若患者被诊断为患有扁平苔藓等口腔疾病，针对性的治疗方法通常便会消除这类灼烧症状。

此外，有些患者可在医生的建议下做血液检查，排除某些营养不足的可能病因。因此，接受适当诊断，让有经验的牙医或口腔专家排除其他可能引起烧灼感的潜在原因，如口腔粘膜疾病或是受到感染等也十分重要。

沈秋霞医生说，现阶段并没有针对灼口症的确切治疗方法。她说，症状轻微的患者，若能忍受不适感无需接受治疗。有些患者可能会以小口喝冷水、吮吸碎冰，或甚至在吃饭前让热食物冷却到室温来缓解症状。此外，有些研究表明，使用Tabasco辣椒酱，涂抹在有烧灼感的口腔部位有助于减轻烧灼感。

有严重不适感的患者，可根据本身的实际状况由医生开处方药物，而这些药物的种类十分多，包括用于治疗焦虑、抑郁和其他神经系统疾病的药物，但一般用于治疗灼口症的药物剂量会偏低。

沈医生说：“这些药物是通过降低神经纤维的活性来发挥作用。由于许多患者也有睡眠困难和焦虑症，这些药物可能有助他们入眠和休息，并减少焦虑情绪。”

沈秋霞医生：现阶段并没有针对灼口症的确切治疗方法。

70%患者可在数月改善部分症状

灼口症的药物通常可作为漱口液使用，或是含在舌头上溶解的药丸。沈医生提醒，使用这些药物的常见副作用可包括嗜睡和口腔干燥（dry mouth）。此外，跌倒风险也可能会增加，因此服用药物的患者要特别小心，也建议患者服药时避免驾驶和饮酒。

她还说：“有50至70%的灼口症患者可能在治疗后的几周至几个月内得以改善部分症状。至于那些症状持续六到七年或更长时间的患者，烧灼感的强度往往保持在可忍受的范围内，而有些患者则会恢复正常，没有任何残余的烧灼感。其中经历症状改善的患者，预料在数年内可以良好地控制此病情。”