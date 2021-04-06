新手妈咪面对身心压力 亲人意见不宜给太多

产下宝宝后，新手妈咪的压力排山倒海，亲人一些意见非但无济于事，还可能给她造成更大的困扰。

经验丰富的产房护士科尔代鲁受访讲解产妇在产后要如何照顾自己，身边亲人善意的意见不宜过多，反而适时伸出援手，可避免弄巧成拙。

科尔代鲁认为，亲人可以解释坐月子的做法和目的，但决定权在于产妇；亲人即便抱持不同意见，也应该尊重新手爸妈的决定，不应为此生气或不高兴，以免给对方造成不必要的压力。

迎接新生命本来是快乐的事，但对刚生产的妈咪来说，挑战往往伴随着快乐接踵而来。

豪华月子中心Kai Suites护士经理特蕾莎·科尔代鲁（Teresa Cordeiro）指出，最常给新手妈咪造成压力的包括照顾宝宝和学会喂养母乳，以及必须同时面对亲戚朋友不断重复的好意规劝。“坦白说，没什么能真的让一个女人为这个改变人生的经历做好准备，从分娩到产下宝宝后的关键性数周，妈妈除了必须恢复健康、体力和精神力量，还要和宝宝培养感情，适应一个全新的生活方式。”

科尔代鲁当了43年的注册护士和38年的助产士，先后在儿科和产科病房工作，产科病房的工作经验超过25年。此外，她当过幼教老师和导乐（doula）——在产前、产程中和产后给产妇身心理的支持，帮助产妇顺利自然分娩。

她说：“从怀孕到生产以及产下宝宝之后，女性的身体和情绪都会出现很多改变。产妇护理包括生理、心理和情绪各个层面，而且康复阶段会根据分娩方式而异。自然分娩一般需要一周的休息时间，剖腹生产则需要一周至10天才能习惯走动，这是分娩后的初期康复阶段。产妇必须学会适应伤口的疼痛，必要时服用医生配给的止痛药，而且不能有任何突兀的动作。”

科尔代鲁提醒，无论是哺乳或日常生活中的简单动作（例如给宝宝换衣服、冲凉或捡东西），都应注意姿势，也要避免提取任何比宝宝更重的物品，以免给肩部和背部造成不必要的压力。饮食方面则要确保摄取足够水分，三餐营养丰富，吸收适量纤维，以免出现便秘问题。

产后六周，子宫就会恢复到孕前阶段，其他体征如水肿和湿疹也会大幅度缓解；产妇这时会和妇科医生做最后一次复诊，医生也会告知是否可开始运动。科尔代鲁说：“自然分娩后一般等六周就能开始运动，剖腹生产则可能要等上两三个月。”

科尔代鲁建议，怀孕后就应开始策划“产后家居设计”，包括在哪里给宝宝冲凉、换尿布，以及调整家具摆设等，“婴儿床的高度必须适合妈妈，也适合爸爸，让他们以感觉舒适的高度来照顾宝宝。”

让产妇多多休息

产妇坐月期间也需要家人的支持和鼓励，有人帮忙照顾宝宝，妈妈就能多点时间休息。科尔代鲁以Kai Suites为例说明：“我们常常鼓励新手爸爸亲自参与宝宝的照护过程，也鼓励伴侣和其他家人在宝宝出生前参与新生婴儿护理课，学习照顾宝宝。像给宝宝拍嗝或帮宝宝换尿布这种简单的事情，也可以给妈妈缓解不少压力。”

一般来说，产妇会在坐月后的一至两周开始适应新生活，但有些外在因素可能影响情绪，例如关于宝宝的照顾方式可能有许多不同意见，加上宝宝的外公外婆和祖父祖母也可能有某些期待，其实都可能给新手妈咪产生压力或负面影响；妈妈没有提出问题，却得不停接收他人主动给予的各种意见或忠告，也可能让妈妈感觉混乱。

科尔代鲁说：“另一半的支持非常重要，必要时一定要介入，何况新手妈咪在这段期间可能比较情绪化。别人的忠告听听就好，不必把所有规劝都视为真理，诸多建议可以先筛选，再看看哪一些适合自己。我们也鼓励新手妈咪和其他人分享自己面对的挑战，求助是正常的事。”

坐月时意见分歧怎么办？

随着时代变迁，长辈传下来的许多坐月方法和禁忌未必能获得新手妈咪认可或接受，例如不能洗头或开冷气。如强迫新手妈咪接受自己不习惯的做法，即便是出于好意，也可能弄巧成拙。

科尔代鲁认为，亲人可以解释坐月子的做法和目的，但决定权在于产妇；亲人即便抱持不同意见，也应该尊重新手爸妈的决定，不应为此生气或不高兴，以免给对方造成不必要的压力。换言之，“可以提出建议，但要给予新手爸妈思考的空间。”

她说，产妇产下宝宝后经历许多荷尔蒙和生理方面的变化，这段期间可能比平时敏感；关键是保持心情愉快，休息充足。

为新手妈咪提建议

科尔代鲁也分享Kai Suites护士的做法，为新手妈咪提供下列建议：

·接受别人的帮忙，不必凡事都自己负责。

·勇于求助，求助并不意味着你就不是一个好妈妈。

·不必每次听到宝宝的哭声就第一时间处理，让宝宝哭一会儿是可以接受的做法。

·学会辨识宝宝是饿了，还是感觉不适等不同情况的“线索”，了解宝宝需要什么。

·准备“B计划”，因为宝宝未必会跟着原本拟定的计划走，所以既要学会随机应变，也要灵活处理事情。

·为自己和另一半腾出共处时间，确保自己不会累坏或承受太多压力。