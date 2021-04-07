什么因素 引发化疗神经病变？

哪些癌症患者在接受化疗后，较可能出现手脚发麻的副作用？化疗药物只会影响手脚神经吗？在日常生活上应留意什么？《新明日报》《活得好》请专科医生解析和建议。

新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣接受《活得好》访问时说，年纪大是出现化疗神经病变的风险因素之一。

如果病人在接受化疗前就患有其他疾病，如长期糖尿病所导致的潜在神经病变，化疗所引发的手脚发麻症状将加剧。

在很大的程度上，神经病变的严重性决定于化疗药物类型的选择和治疗期的长短。铂金类与紫杉烷类药物最常引发神经病变。治疗周期越长，症状一般也相对更严重。

黄医生说，手脚神经并非唯一可能受化疗影响的神经部位。听觉神经若受影响，病人可能耳鸣或听觉失灵；自主神经系统若受伤害，可能影响肠胃的正常蠕动，导致严重便秘。

黄医生说，一种常用于治疗结肠直肠癌的药物“奥沙利铂”，所带来的急性神经病变可能因接触低温而引发。接触低温指的不单单是喝冷饮，吸入冷空气或手脚接触冷物品也可能导致症状出现。可能受影响的部位不限于手脚，嘴唇也可能发麻。

黄医生说，多运动到某个程度能减缓化疗神经病变。其他据称有帮助的方法则存争议性，如：针灸、摄取维生素B补充品和服用抗癫痫药物。