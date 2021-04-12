小贩美食这样吃更健康！

一个星期内，你有几天在外用餐？如果你经常在外用餐，小贩中心、食阁和咖啡店或许是你常光顾的地方。

外食常被视为较不健康，但其实小贩美食也能吃得更健康！

不信？点击视频，看记者接受陈笃生医院健康指导员黄洁曼的挑战，到小贩中心寻找好吃又较健康的美食！

饥肠辘辘却不知道要吃什么时，杂菜饭或许是你的救星！

菜饭摊的菜肴选择多样化，是容易吃得较健康的“入门”方式：

选择多一点 蔬菜

油炸 食品脂肪较高， 能免则免

选择用 清蒸 或其他方式烹煮的肉类

选择 糙米饭 ，比起白饭更耐饱

请摊贩把酱汁淋在一旁，以便控制分量

“鸡饭怎么可能健康？”这或许是你现在内心的OS。其实，只要掌握一点小诀窍，鸡饭也能吃得较健康。

鸡胸 vs 鸡腿肉

胸肉 比较健康

不喜欢鸡胸？可选择鸡腿肉，但记得去皮，以减少脂肪的摄取

白斩鸡 vs 烧鸡

白斩鸡经过水煮，因此比烧鸡健康

想进一步为健康加分，不妨请摊贩把油饭换成白饭，或照吃油饭，但减少分量。同时，也可求多一点黄瓜或点额外一碟蔬菜，这样就能摄取多一点纤维。

想吃得较健康，选择鱼肉应该没问题吧？原则上是正确的，但其实鱼汤也有不少健康陷阱。

同样是鱼，但烹调方式决定了哪一种较健康。俗称“白鱼”的鱼片，远胜于炸鱼块或鱼头。

另外，对比汤面和干面，前者会较健康。这是因为摊贩通常会用油和酱汁捞面/米粉，因此干面的钠（sodium）、糖和脂肪一般都会比汤面来得高。

嗜辣的朋友注意咯，叁峇辣椒通常带有辣椒油。如果想吃辣的干面/米粉，可请摊贩省略菜油，就能摄取少一点脂肪。

新加坡天气炎热，很多人都习惯用餐时点冷饮。饮料的陷阱是糖分，无论是热饮或冷饮，都建议选择少糖或无糖。

果汁是另一热门的饮料选择。虽然果汁看似健康，但必须注意的是，一杯通常含有超过一份水果。如果午餐喝了果汁，晚餐又吃水果，一不小心就会摄取太多糖分。

另外，如果拿水果和果汁相比，前者会比较健康。这是因为食用水果时能同时吃进纤维，但果汁已过滤掉果渣，“白白”流失了纤维。

这样逛超市更健康！

市面上的牛奶和面包那么多种，哪一种比较健康？自认健康的记者接受挑战时，竟然栽在……

上陈笃生医院健康课 学习判断食物营养价值

跟记者分享健康选材知识的黄洁曼，在陈笃生医院担任健康指导员。她和其他15名同事从2016年起，开始为主要居住在中区的民众，举办各类免费保健课程。

为了更有组织地把活动带进社区，医院与中区80个社康联盟伙伴合作。这些合作伙伴包括民众俱乐部、乐龄活动中心和信仰组织。

有兴趣参加，或替家人报名的读者，除了能到中区的民众俱乐部、乐龄活动中心和信仰组织报名，也可上网报名。预知更多课程详情，可浏览相关网站。

活动除了开放给中区（宏茂桥、碧山、芽笼、后港、诺维娜-加冷-梧槽、实龙岗，以及大巴窑）居民，也欢迎居住在其他地区，并愿意前往活动地点的民众。