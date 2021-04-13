长期高血压有何并发症？

高血压是常见的健康问题。到底什么是高血压？如果血压没有受到良好控制，长期处于高水平，对健康存在哪些风险？本期《活得好》请鹰阁医院哈雷街心脏和血管中心心脏专科高级顾问医生Rohit Khurana解析高血压的潜在风险。

Rohit Khurana医生解析高血压，是指即使在休息时，血压始终高于正常水平。发生这种情况时，心脏必须更强地搏动，抵抗硬化或阻塞动脉的阻力，以将氧气和营养丰富的血液泵送到全身。

当血压长期得不到良好控制时，过度施加在动脉壁上的力量，会引致血管和器官持续损伤，从而导致一系列并发症，包括：