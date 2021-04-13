长期高血压有何并发症？

高血压是常见的健康问题。到底什么是高血压？如果血压没有受到良好控制，长期处于高水平，对健康存在哪些风险？本期《活得好》请鹰阁医院哈雷街心脏和血管中心心脏专科高级顾问医生Rohit Khurana解析高血压的潜在风险。
Rohit Khurana医生解析高血压，是指即使在休息时，血压始终高于正常水平。发生这种情况时，心脏必须更强地搏动，抵抗硬化或阻塞动脉的阻力，以将氧气和营养丰富的血液泵送到全身。
当血压长期得不到良好控制时，过度施加在动脉壁上的力量，会引致血管和器官持续损伤，从而导致一系列并发症，包括：
- 心脏病和中风：高血压会损害动脉，使动脉更易于斑块堆积或动脉粥样硬化。随着动脉继续变窄，血压会进一步升高，压力施加在斑块壁上，可能导致其破裂，并形成血栓，从而导致心脏病发作和中风。
- 动脉瘤：血压升高会导致血管变弱和隆起，形成动脉瘤。如果破裂，可能是大脑出血，引发严重的健康问题，如出血性中风、脑损伤、昏迷，甚至死亡。
- 心力衰竭：高血压会使心脏变厚，以应付更庞大的工作量。心脏越大，就越难满足身体需求，可能导致心力衰竭。
- 代谢综合症：高血压与代谢综合症有直接相关，这会增加患上糖尿病、心脏病和中风的风险。