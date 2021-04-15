减重运动戒烟 可预防高血压

高血压非常普遍，因此，许多人以为它是防不胜防，“要来总会来的”，其实，高血压，可防。而且，预防方法是你我只要有决心，就能做到的。鹰阁医院哈雷街心脏和血管中心心脏专科高级顾问医生Rohit Khurana接受《活得好》采访，分享预防高血压的6个方法：

减轻体重：一般而言，每减1公斤体重，可使血压下降1mm Hg。亚洲男性腰围一般不宜超过85公分，女性腰围不宜超过80公分。 规律运动：建议一周至少进行150分钟带氧运动，每日30分钟。对于高血压患者，规律运动可助降低血压约5到8mm Hg。 吃得健康：多吃蔬菜、水果、鱼类和全谷类等健康食物。 少喝酒：摄取过量酒精会使血压升高。一般男性每天的标准饮酒量不应超过两杯，女性则是一杯。一杯标准酒精饮料是指含10克酒精，相等于一罐（330毫升）啤酒，或半杯（100毫升）葡萄酒，或30毫升烈酒。 不吸烟：吸烟会提高患高血压的风险。建议烟客尽量戒烟。 减轻压力：慢性压力与高血压有关。因此，应正视压力，找出造成压力的原因，并尽量缓解压力。

Rohit Khurana医生说，确认自己是否高血压的高风险人群，尤其重要。吸烟、超重，会提高患高血压的风险；如有高血压家族病史，也建议咨询医生评估风险，越早防治。