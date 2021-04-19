家里的运动器材 应勤擦拭清理

在家里做运动，许多人没有经常擦拭运动器材的习惯，总认为自己或家人用而已，不清理也没有关系。然而，这是不正确的概念。《活得好》请樟宜综合医院运动与运动医学高级注册主任Fadzil Hamzah医生解析原因。

樟宜综合医院刊物《Caring》报道，Fadzil Hamzah医生提醒，即使是在家，只有自己或家人接触健身器材，每次使用过后仍应擦拭、清理干净，因为细菌容易通过汗液传播。

在家运动还应注意以下事项：

确保运动空间安全： 要有足够的活动空间，而且周围没有任何障碍物或危险物品。

要有足够的活动空间，而且周围没有任何障碍物或危险物品。 穿宽松舒适的衣服： 应避免穿任何会妨碍活动性的衣服；至于是否该穿鞋运动，取决于运动的性质以及地面情况。一般来说，做瑜伽和普拉提这些较静态的运动不需要穿鞋；做有氧运动，会出较多汗，穿鞋可避免因地板的汗液滑倒受伤。

应避免穿任何会妨碍活动性的衣服；至于是否该穿鞋运动，取决于运动的性质以及地面情况。一般来说，做瑜伽和普拉提这些较静态的运动不需要穿鞋；做有氧运动，会出较多汗，穿鞋可避免因地板的汗液滑倒受伤。 了解自己身体： 网上有许多免费的运动视频，但每个人的锻炼目标、重点和水平都不同，应聆听你的身体发出的讯息——在运动时或之后不应该有任何疼痛。一到两天的轻度酸痛是正常的，但持续的骨骼或关节疼痛，意味着运动方式可能错了，应该停止，并且去看医生。

网上有许多免费的运动视频，但每个人的锻炼目标、重点和水平都不同，应聆听你的身体发出的讯息——在运动时或之后不应该有任何疼痛。一到两天的轻度酸痛是正常的，但持续的骨骼或关节疼痛，意味着运动方式可能错了，应该停止，并且去看医生。 做热身和暖身运动：对减低受伤风险是至关重要的。

无论做任何运动，重要的享受过程，才能养成良好的运动习惯。