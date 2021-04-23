数据显示，过去50年，本地癌症发病率明显攀升，女性发病率增幅更为显著。究竟癌症的导因是什么？《活得好》请新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣解析。
黄醒荣医生指出，目前医学界对癌症导因的了解并不彻底，而且没单一明确的癌症诱因。和许多疾病一样，癌症是逐渐发展的：或是环境、遗传和生活方式共同影响的结果。
然而，以下的致癌因素值得关注：
- 吸烟：吸烟、使用无烟烟草或经常暴露在二手烟环境，是三分之一因癌致死病例的诱因。90%的肺癌死亡是由吸烟导致的。吸烟者相比于非吸烟者更易罹患喉癌、食道癌、胰腺癌、膀胱癌、肾癌和宫颈癌。咀嚼烟草也会导致口腔癌和喉癌。二手烟对健康的损害程度和吸烟一样。
- 紫外线辐射：新加坡的紫外线照射量率居世界前列。如果不采取适当的防晒措施，过度的阳光照射可诱发皮肤癌。肤色较浅的人更易患皮肤癌，因为浅色皮肤中含黑色素较少，而黑色素可保护皮肤免受紫外线的损伤。
- 感染因子：慢性感染，如人乳头瘤病毒(HPV)、乙肝/丙肝病毒、EB病毒和幽门螺旋杆菌，会提高罹患宫颈癌、肝癌、鼻咽癌和胃癌的风险。
- 基因：某些人可能生来就携带某种基因突变，使得罹患某些癌症的风险增加，如黑色素瘤(皮肤癌)、乳腺癌、卵巢癌和结肠癌。并非所有癌症都是遗传性的，约5%至10%的癌症是由遗传性的基因突变直接导致的。