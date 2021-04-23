数据显示，过去50年，本地癌症发病率明显攀升，女性发病率增幅更为显著。究竟癌症的导因是什么？《活得好》请新加坡医疗集团癌症中心医务总监兼肿瘤内科顾问医生黄醒荣解析。

黄醒荣医生指出，目前医学界对癌症导因的了解并不彻底，而且没单一明确的癌症诱因。和许多疾病一样，癌症是逐渐发展的：或是环境、遗传和生活方式共同影响的结果。

然而，以下的致癌因素值得关注：