医疗人员在与患者和家属的互动中，应采用有效的沟通技巧，并提供心理教育让患者和家属参与制定治疗方案，提供明确反馈，鼓励患者实现个人目标。

医生执笔

相信大家印象中的旧板桥医院是个精神病患者居多的医院。现坐落于后港万国景的心理卫生学院已换上了新貌，不再与落后和与世隔绝挂钩。除了外观改变，医院也提供更全面的心理健康与治疗服务，让病人可以继续生活在社区里，拥有一个高素质的人生。现在的医疗团队包括了心理医生、护士、心理治疗师、职业治疗师、药剂师、医药社工、个案管理员和朋辈支援师。朋辈支援师是在康复中或已康复的精神病患者向其他精神病患者提供支援，分享经验及康复历程，在崎岖的康复历程中重新认识自己的潜能，并将其充分发挥，从而改善生活。

仅少数精神病患病情持续恶化

医院也为病人提供社区康复。其实只有少数精神病患者的病情持续恶化，更多患者虽然有持久的症状，但并不会阻碍他们拥有一个独立的生活。

心理卫生学院也在社区设立两家成人社区心理诊所——坐落于芽笼与女皇镇综合诊所。上述两所社区心理诊所，除了更方便居住在西南部和东部的精神病患者和其家属，另一个好处就是让病患者也可同时在综合诊所接受其他的医疗服务。

心理卫生学院虽然比前身的板桥医院更先进和融入社区，但还是有精神病患者抗拒到医院复诊，尽量避免和心理治疗挂钩。当一个人对心理卫生有错误的认识、态度或行为时，就会导致对患者的无知、偏见与歧视。即使在现今文明的社会里，还是有人对精神病误解，例如认为精神分裂症患者是鬼魔上身。这些歧视包括了社会巨大的歧视和相关的自我歧视。歧视会影响病患依从治疗的。病患没按时服食药物，可以是完全不服用任何药物，偶尔不服用或不按规定剂量服用。有些患者完全不认同心理医生对精神疾病的诊断，例如一些错乱症患者认为，他们的症状是真实的或他们是真正的被迫害，所以拒绝接受治疗。当然服食药物的复杂性（例如有些病患得服食多过一种药物，药物的频率等）及药物的副作用都会影响依从性。

跟病患与家属协商达成一致的治疗协议

在一个多元种族的社会里，医疗人员必须努力探索患者对病症的信念，考虑病患的教育、宗教、文化背景，甚至对超自然的信念，然后依据患者的症状制定个人化的治疗方案。医生也须要强调维持治疗（药物和心理社区康复）在复发预防中的重要性。医疗人员在与患者和家属的互动中，应采用有效的沟通技巧，并提供心理教育让患者和家属参与治疗决策。患者希望医生能够接受他们的意见，所以医生应该与患者协商治疗方案，达成一致的治疗协议，并提供有关治疗进展的明确反馈，鼓励患者实现个人目标。

大多数精神病患者接受门诊治疗，但如果有自身或其他方面的危害时，可能需要住院治疗。除了抗精神病药治疗外，心理治疗也可以帮助患者更好地管理和应对病症的信念及所面对的压力。家庭疗法可以帮助家里成员更有效地与患有精神疾病的亲人相处，减轻看护者的心理压力；社会技能培训也可以促进人际关系。在经过适当治疗后，许多精神病患者可以缓解症状，甚至完全康复。不是所有患者都得长期服食药物，实际上，医生将根据患者的病情调整药物剂量。精神病患者也必须改善生活方式，如戒烟、体重管理等，对自己的健康扮演更积极的角色。