【记者挑战】这样运动有助延缓衰老？

加、减、乘、除，或许难不倒你。但如果是边做运动，边做数学题呢？如果你认为这是“小菜一碟”，或许要试过才知道！
本地新开设的健身教室Sparkd，提供结合考脑力和体能、据说有助延缓衰老的运动课。记者受邀体验后发现，即便平时已惯于multi-tasking，要真正执行起双任务的运动，其实相当“伤脑筋”。
什么是双任务运动？简单来说，双任务运动包含两个层面，一个是肢体运动，如原地跑、深蹲、波比（Burpee）、投球、拳击等。另一个则是跟认知能力（cognitive skills）有关的任务，如算数、英文拼写、识别形状或图案等。
像记者这次接受的其中一个挑战，是手拿着球原地跑，同时看着一个板上不时闪烁的数字做数学题。心算后得快速扫阅板上多个数字，再把球准确地投向答案。
Sparkd创办人兼总裁Anna Milani受访时指出，运动能刺激脑部，而结合不同认知任务及运动项目的活动，能训练人脑不同的部位。比如说，记者这次尝试了一个类似篮球的运动游戏，据说能帮助训练小脑（Cerebellum）。
记者还挑战了什么运动？点击收看视频，跟记者一起去体验吧！
早“动脑”有助延缓认知衰退
Anna投身健身训练已15年，但她开始钻研脑神经科学，是因为祖父患上阿尔茨海默病（Alzheimer's disease）。眼看至亲的病情逐步恶化，最后病逝，Anna决定化背痛为力量，修读跟脑神经科学及脑部健康有关的数个课程。
她说：“人不是到了70岁才会患上失智症，（认知）退化往往在更早之前就开始。”
Anna指出，不少研究显示，结合认知和肢体元素的运动，对脑神经系统更加有益。
“我们的脑部越是努力运作，脑神经细胞就会存活得越久。”她创办Sparkd，提供群体和一对一的教学，就是因为相信同时锻炼认知能力和体力，有助于减缓认知和肢体上的衰退。
至于这类运动需要做多久、多常做才会见效，Anna建议：
- 每个星期运动150分钟
- 不要重复做同样的运动
- 运动的类型尽量多样化
- 除了双任务运动，也可去跑步、游泳、练瑜伽等
Sparkd
地址：46 Kim Yam Road, The Herencia, Unit 04-23/24
电话： 8292 8130
查询价格和课程资料，可浏览官网