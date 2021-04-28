【记者挑战】这样运动有助延缓衰老？

加、减、乘、除，或许难不倒你。但如果是边做运动，边做数学题呢？如果你认为这是“小菜一碟”，或许要试过才知道！

本地新开设的健身教室Sparkd，提供结合考脑力和体能、据说有助延缓衰老的运动课。记者受邀体验后发现，即便平时已惯于multi-tasking，要真正执行起双任务的运动，其实相当“伤脑筋”。

什么是双任务运动？简单来说，双任务运动包含两个层面，一个是肢体运动，如原地跑、深蹲、波比（Burpee）、投球、拳击等。另一个则是跟认知能力（cognitive skills）有关的任务，如算数、英文拼写、识别形状或图案等。

这个结合运球肢体活动及辨认图案的运动，据说能帮助训练小脑。（zaobaosg视频截图）

像记者这次接受的其中一个挑战，是手拿着球原地跑，同时看着一个板上不时闪烁的数字做数学题。心算后得快速扫阅板上多个数字，再把球准确地投向答案。

Sparkd创办人兼总裁Anna Milani受访时指出，运动能刺激脑部，而结合不同认知任务及运动项目的活动，能训练人脑不同的部位。比如说，记者这次尝试了一个类似篮球的运动游戏，据说能帮助训练小脑（Cerebellum）。

记者还挑战了什么运动？点击收看视频，跟记者一起去体验吧！

早“动脑”有助延缓认知衰退

Anna（左一）希望通过“动脑”肢体运动，帮助人们减缓各方面的衰退。（zaobaosg视频截图）

Anna投身健身训练已15年，但她开始钻研脑神经科学，是因为祖父患上阿尔茨海默病（Alzheimer's disease）。眼看至亲的病情逐步恶化，最后病逝，Anna决定化背痛为力量，修读跟脑神经科学及脑部健康有关的数个课程。

她说：“人不是到了70岁才会患上失智症，（认知）退化往往在更早之前就开始。”

Anna指出，不少研究显示，结合认知和肢体元素的运动，对脑神经系统更加有益。

“我们的脑部越是努力运作，脑神经细胞就会存活得越久。”她创办Sparkd，提供群体和一对一的教学，就是因为相信同时锻炼认知能力和体力，有助于减缓认知和肢体上的衰退。

至于这类运动需要做多久、多常做才会见效，Anna建议：

每个星期运动150分钟

不要重复做同样的运动

运动的类型尽量多样化

除了双任务运动，也可去跑步、游泳、练瑜伽等

Sparkd也专为儿童开办双任务运动班。（图/Sparkd）

Sparkd

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