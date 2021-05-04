中医如何医治慢性荨麻疹

荨麻疹（Hives）是一种过敏性皮肤病，特点是皮疹出现迅速，表现为红或白的风团，一般不超过24小时会自行消退，一天内反复多次，不留痕迹，伴随剧痒、烧灼或刺痛感。病情较重的患者会有腹痛腹泻，胸闷憋气，呼吸困难，甚至窒息。根据病程长短，反复发作六周以上称之为“慢性荨麻疹”，中医称为“瘾疹”，俗称“风疹”。

慢性荨麻疹是皮肤科常见疾病，顽固难愈，主因为过敏原复杂，难以避免，病情寒热虚实夹杂，病因多变，容易反复发作。

荨麻疹病因复杂

过敏原可因食物、药物、病灶感染、尘螨、油漆、杀虫喷雾剂等生活中常见物接触而发，也可由精神紧张，内分泌障碍，外界寒冷、热、日光刺激等因素而诱发，病因复杂，防不胜防。慢性荨麻疹经久不愈会加重患者情志因素，情志不遂，郁久化热，热入血分，再受风邪于血热，阻于肌肤而发。

这几个月来，诊所治疗慢性荨麻疹的病人有增加的趋势。慢性荨麻疹的发病与个人虚弱的体质、免疫力低下及过敏性反应息息相关，加上气候改变，忽冷忽热，与刮风有密切关系。

有个患者患病已四五年，每天都服用抗组胺药（anti-histamine），病情还是无法痊愈。患病期间接受一两次的中医治疗，暂停抗组胺药一两天后又发作。患者烟酒不离手，每晚都过了半夜才入睡。在治疗过程中，我向患者解释，慢性荨麻疹的发病与个人的免疫力有直接关系，患者应尽早戒烟酒，找出敏感原及改变不健康的生活习惯，早睡及做点运动来提升免疫力。可是患者总拿出很多借口，不想改变生活方式。身为医者只能苦口婆心地劝告，并耐心地多花些时间从症状细节的改变来教育患者。如拍下患者的舌象与正常舌象做对比，给他知道，久病久虚会导致气血瘀阻。同时，治疗后舌质从紫暗转变成淡红色来提示病情有改善。患者每天有刮舌苔的习惯，自己也发现所刮的舌苔有明显的减少，裤带压迫部位的荨麻疹也减少了很多。这都有助于加强医患间的互信。

出乎我意料之外，患者在农历新年后回来复诊，告诉我他为了改变睡眠时间，每天都提早在7点起身，开始练习八段锦。

根据皮疹特征辨证论治

中医治疗慢性荨麻疹是在病因病机的基础上，根据患者的皮疹特征进行四诊合参，辨证论治。治疗方法多采用中药（口服、外敷）、针刺、艾灸、刺络拔罐、耳尖放血等。药理研究也发现中药如荆芥、防风、白鲜皮、蝉蜕、黄芩、金银花、连翘等具有抗组胺、消炎止痒的作用；黄芪、白术、黄精、大枣、白芍等具有补益抗菌、提高免疫功能，有明显的抗过敏作用。

治疗慢性荨麻疹首应注意预防，避开过敏原、不良刺激，着重自我护理，调畅自我情志。患者生活要有规律及充足睡眠，避免精神紧张和过度劳累；由冷、热、日光等物理性刺激诱发者，应注意气候添减衣物，避免阳光直射，避免受热（如冲热水澡、喝热饮）等；居住环境干净，避免接触过敏原如尘螨、油漆、杀虫喷雾剂等；饮食清淡，忌食辛辣煎炸食物，对蛋白质类食物，如鱼、虾、蟹、牛肉等及其他海味应忌食。若曾有过敏者应禁食，并戒烟酒。

（作者是养生保健中医诊所医师）